PAUL McCartney Paul McCartney no Brasil: ingressos começam a ser vendidos nesta quinta (10); saiba detalhes Astro inglês faz show em cinco cidades brasileiras, nos próximos meses de novembro e dezembro

Os fãs do cantor Paul McCartney devem ficar atentos às vendas dos ingressos para os shows "Got Back Tour" que o astro inglês faz no Brasil em novembro e dezembro, especificamente em cinco cidades: Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

Com valores que variam de R$ 150 a R$ 250 - considerando setores pontuais, pagando meia-entrada - os bilhetes podem ser adquiridos via site Eventim ou em pontos credenciados de vendas.





McCartney abre a temporada no País em 30 de novembro, com show no Mané Garrincha (Brasília). Belo Horizonte (Arena MRV) e São Paulo (Allianz Parque) recebem o artista, respectivamente, nos dias 3 e 9 de dezembro.

Já no Estádio Couto Pereira (Curitiba) e no Maracanã (Rio de Janeiro), ele faz os derradeiros shows, nos dias 13 e 16 de dezembro.





Serviço

Show de Paul MacCartney no Brasil



Quando: novembro e dezembro, em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro

Ingressos à venda no site Eventim e em pontos de venda credenciados nas cidades

