Paul Rudd: entenda como o ator do novo "Caça-fantasmas" construiu uma carreira sem escândalos

Depois da entrevista, Paul Rudd (Passaic, Nova Jersey, 54 anos) pede ao seu assistente o celular e mostra ao jornalista uma foto dele beijando seu filho, que aparece vermelho de felicidade, na final do Super Bowl em 2 de fevereiro de 2020. Rudd cresceu em Kansas e por anos foi o fã mais famoso de seu time de futebol americano, o Kansas City Chiefs, uma equipe que passou meio século sem grandes resultados.

- Quando vou à casa dos meus pais e não estou trabalhando, sempre passo pelo estádio com toda a minha parafernália de torcedor - diz, entre risos. - E finalmente, naquela temporada, chegamos à final. Durante aqueles tempos de resultados medianos, meu filho ficava frustrado com os jogos, e eu mesmo questionava por que o havia feito torcer para meu time. Até que as coisas mudaram e, ao nos classificarmos para o Super Bowl, ele me pediu para irmos. Aquela foto é do momento em que sabemos que vamos vencer segundos antes do final, e meu garoto explode.

É a imagem de um pai com seu filho. É o retrato perfeito de Paul Rudd, estrela da comédia nos EUA, um cara sem escândalos em seu histórico, casado com sua esposa há três décadas, um ator que se destacou por interpretar personagens bons e que agora estreia "Caça-Fantasmas: Apocalipse do gelo", no qual interpreta um professor de ciências do ensino médio que acaba perseguindo ectoplasmas por amor.

A carreira de Paul Rudd segue os clichês dos atores formiguinhas, aqueles que trabalharam sem parar silenciosamente. Depois de se formar na Universidade de Kansas, ele estudou interpretação em Nova York na Academia Americana de Artes Dramáticas e ganhou a vida como pôde até que em 1991 surgiu em um comercial do Super Nintendo e começou a aparecer em séries de televisão. Ele abandonou uma delas, "Wild Oats", para trabalhar em "As Patricinhas de Beverly Hills" em 1995.

- É engraçado: passei anos fazendo papéis secundários em filmes de qualquer gênero, e as pessoas só me lembram em comédias. Isso se deve, e digo isso positivamente, ao fato de eu ter cruzado o caminho com a turma de Judd Apatow - ele lembra.

Nem mesmo aparecer em "Friends" como o terceiro marido de Phoebe o deixou tão famoso quanto "O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy", "O Virgem de 40 Anos" ou "Ligeiramente Grávidos".

- No entanto, o filme que mudou minha vida foi "Eu Te Amo, Cara", em 2009, porque finalmente fui um coadjuvante - ele assegura. - E agora parece uma carreira em uma escalada gradual, mas nunca tive um plano.

O ator defende que a perspectiva de seu currículo esconde os riscos assumidos:

- Sempre busquei roteiros que me fizessem aproveitar, reflexo do que faço na vida com o cinema ou a música [muito ligado à música, busca associar cada personagem a uma canção ou a um tipo de música], ou seja, histórias que saem um pouco do comum, que para muitos podem parecer um pouco estranhas ou peculiares. Nunca busquei grandes bilheterias e espero continuar assim. Até entrar no universo Marvel, sempre me senti em filmes com espírito independente, em comédias que não queriam agradar facilmente ao grande público. Enquanto as filmávamos, nunca imaginávamos que seriam um sucesso.



Ele diz isso com um sorriso, mas destacando a seriedade da resposta.

- Agora pode parecer estranho, mas busco o lado artístico dos projetos, não apenas a mera diversão"

É por isso que estudou drama jacobino em Oxford?

- Claro, porque quando comecei, meus ídolos eram atores de teatro. E ainda são. Por isso, quando "As Patricinhas de Beverly Hills" estreou, me mudei de Los Angeles para Nova York, e ainda moro lá. Porque é a capital do teatro, e eu quero continuar aprendendo, interpretando Shakespeare, cercado de intérpretes que me ensinem coisas novas, porque sinto que ainda estou no meio da minha vida".

Sua contratação pela Marvel para interpretar o Homem-Formiga em cinco filmes, três como protagonista, alterou alguns planos.

- Isso me fez, por exemplo, passar mais tempo fora de casa, e isso dói. Me trouxe mais fama, mas não sufocante. Eles me deixaram aproximar esse papel do meu papel habitual, o de um cara comum que se encontra em uma situação extraordinária. Sou especialista nesses personagens, que são levados a dar o melhor de si, dentro de suas próprias limitações, e que o fazem com um senso de humor e insegurança muito comuns. Também é assim que vejo a vida.

Talvez tenha sido pior quando em 2021 a People me nomeou o homem mais sexy do mundo:

- Certamente, isso desencadeou uma enxurrada de mensagens dos meus amigos com todo tipo de piadas.

Na Marvel, Paul Rudd viveu outro lado da indústria que o preparou para o novo "Caça-Fantasmas":

- Você sente a pressão de fazer parte de uma franquia, uma saga que significa muito para muitas pessoas.

O dia anterior à entrevista — que ocorreu em um hotel em Madri na segunda-feira passada — Rudd foi ao estádio Metropolitano assistir ao jogo entre Atlético de Madrid e F.C. Barcelona, que terminou em uma derrota desastrosa para o time da casa. Por isso, a conversa termina com suas paixões esportivas e o legado emocional que passa de pais para filhos. Um ávido seguidor dos Chiefs, Rudd agora é apenas o segundo fã mais famoso do time desde que a cantora Taylor Swift e o jogador Travis Kelce começaram um relacionamento amoroso

- E a uma grande distância do primeiro! - ele explode em risadas. - Kelce é um ótimo jogador, com certeza... Há algo muito estranho em ser torcedor de um time que não ganhava nada há décadas, o que se encaixava muito bem com minha natureza... subestimada, com ar de desamparo. E de repente, seu time se torna o mais famoso do mundo, graças ao fato de ter o melhor quarterback do mundo, que, aliás, Griezman é muito fã de Patrick Mahomes, e a artista mais famosa do mundo o apoia. Em troca, hoje há pessoas que nos odeiam sem motivo aparente, e outros times nos querem vencer a todo custo. É um sentimento estranho que entra em conflito com o que sempre fomos.

