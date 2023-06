Paula Amorim e Breno Simões mostram detalhes da festa de 1 ano do filho, Theo

A- A+

Paula Amorim e Breno Simões celebraram com alegria o primeiro aniversário do filho, Theo. A criança é fruto do relacionamento dos dois ex-BBBs, que se conheceram na edição 18 do reality show.

Pelas redes sociais, o ex-brother e a ex-sister, que depois foi campeã do "No Limite", mostraram detalhes da festa, com tema "Quatro Estações". Os convidados puderam aproveitar um brunch (mistura farta de café da manhã com almoço) e um show de saxofone.

Já as crianças tiveram vários brinquedos para aproveitar a celebração, como uma grande piscina de bolinhas, um circuito com o tema de floresta e espaços dedicados às estações, com direito a personagens em cada um deles.

"No meu coração só tem amor e gratidão por essa equipe realizou nosso sonho com essa festa lindaaa!!! Obrigada de coração!", escreveu Paula, ao divulgar um vídeo da festa.





