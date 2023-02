A- A+

BBB 23 Paula, do BBB 23, fala sobre briga com Cristian: "Senti vontade de agredi-lo" Durante discussão com o empresário, a biomédica chegou a dar um soco na parede

Após a discussão acalorada que marcou a madrugada do BBB 23, Paula falou sobre a sua briga com Cristian. Durante a gravação do Raio-X, a sister afirmou ter se sentido traída pelo empresário.

No último domingo (12), após a formação do Paredão, a paraense ouviu de Sarah Aline que Cristian havia se aproximado dela apenas para conseguir informações para o seu grupo.



“Eu escolho defender o Cristian acima do grupo, isso fazia com que eu tivesse conversas com ele para protegê-lo, e, no final das contas, eu fui traída, o que era o meu maior medo”, disse a biomédica, dentro do Confessionário.



Durante a desavença com o brother, Paula ficou bastante irritada e chegou a socar a parede. "Ele disse que eu não era confiável. Senti vontade de agredi-lo. A minha mão ainda está um pouco machucada. Mas esse é o jogo, né?", comentou.

A paraense, que está no Paredão desta semana, pediu votos para permanecer na casa e prometeu movimentar o reality. “E eu não prometo nada para fazer depois do Paredão, eu já começo a fazer hoje. E é isso. Não desistam de mim, me deem mais uma chance", finalizou.

