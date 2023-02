A- A+

BBB23 Paula é a eliminada da noite desta terça-feira (14) com 72,5 % de votos do público Sister paraense estava na berlinda quádrupla com Amanda, Guimê e Bruno

A paraense Paula, 28, foi eliminada do BBB23, no Paredão quádruplo desta terça-feira (14) com 72,5% dos votos do público.

Ela esteve na berlinda ao lado de Amanda (1,75%), Bruno ‘Gaga’ (23,68%) e Guimê (2,07%), todos integrantes do Quarto Deserto.

Extrovertida, dançante e com reações tidas como exageradas, a biomédica Paula deixou o programa após dias tensos na casa, em especial no que diz respeito à sua relação com Cristian. Foi com ele que a sister protagonizou uma das tretas fortes do programa, inclusive no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (13).

Sentindo-se traída pelo brother, que até então mantinha com ela uma relação de amizade, Paula - que veio da Casa de Vidro, ao lado de Gabriel - prometeu que se voltasse do Paredão ia fazer e acontecer na casa, transformando a vida do participante gaúcho num inferno.

