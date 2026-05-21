A- A+

Famosos Paula Fernandes assume namoro com comandante de jato executivo Em declaração enviada à publicação, a artista contou que tem vivido uma fase especial não apenas no campo amoroso, mas também na carreira

A cantora Paula Fernandes está vivendo uma nova fase no amor. Aos 41 anos, a sertaneja assumiu o relacionamento com o comandante de jatos executivos Daniel Pereira, de 42, após a informação ser confirmada por sua assessoria à revista Quem nesta quarta-feira, 20. Conhecida pela discrição quando o assunto é vida pessoal, Paula falou pela primeira vez sobre o romance e afirmou que o momento ainda é recente.

Em declaração enviada à publicação, a artista contou que tem vivido uma fase especial não apenas no campo amoroso, mas também na carreira. "Tenho vivido uma fase muito especial, pessoal e profissionalmente. Ainda estou registrando em mim tudo o que vivi na gravação do meu DVD Paula Fernandes 30 & poucos anos", declarou. Ela também destacou que o relacionamento vem acontecendo de forma tranquila e sem pressa. "Estamos nos conhecendo melhor, de forma leve e natural. Ainda é tudo muito recente", completou.

Quem é Daniel Pereira?

Longe dos palcos, mas bastante conectado ao universo das celebridades, Daniel Pereira atua como comandante de jatos executivos e acumula mais de 70 mil seguidores nas redes sociais Em seu perfil, ele costuma compartilhar registros de viagens, rotina de treinos, momentos em família e também conteúdos ligados à aviação.

O piloto também é seguido por nomes conhecidos do entretenimento, como Ana Paula Siebert, Carol Castelo Branco, Daniela Albuquerque e Gusttavo Lima. Daniel, inclusive, já apareceu em registros ao lado de Gusttavo Lima, conhecido pelo público como "Embaixador".

Outro detalhe que chamou atenção dos internautas é que, apesar do namoro confirmado, Paula Fernandes ainda não segue o piloto nas redes sociais.

Novo capítulo após término

Esse é o primeiro relacionamento assumido publicamente por Paula Fernandes desde o fim do namoro com o empresário gaúcho Rony Cecconello. Os dois ficaram juntos por cerca de quatro anos e anunciaram a separação em setembro de 2023.

Desde então, a cantora manteve a vida amorosa longe dos holofotes e focou em projetos pessoais e profissionais. Agora, ao confirmar o novo romance, Paula mostra que voltou a abrir espaço para o amor, ainda que de forma reservada e longe de grandes exposições públicas.

Veja também