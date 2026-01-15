A- A+

TELEVISÃO Paula Fernandes dá corpo à cantora Maria Cecília, em "Coração Acelerado" Maria Cecília é o ponto de origem de uma narrativa que trata a música como principal destino

Na nova novela das 19h da Globo, “Coração Acelerado”, Paula Fernandes ganha um papel que não depende de sua permanência em cena para marcar a trama. Afinal, é Maria Cecília o ponto de origem de uma narrativa que trata a música como principal destino.

E a presença dela ecoa na família Sampaio Garcia, nos conflitos e no caminho que a novela abre para suas personagens femininas.

Questionada sobre como definiria seu papel na história assinada por Isabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento com apenas uma palavra, ela não hesita. “Determinação. Ela é muito forte, mas, ao mesmo tempo, doce”, avalia.

Cecília é movida pelo desejo de cantar e pela coragem de bater de frente com as regras dentro de casa. “Ela quer muito ser cantora e enfrenta a família, enfrenta o marido, que é machista, por conta desse sonho”, valoriza.

E mesmo atravessada por limites e perdas, Cecília não será retratada como uma figura reduzida à frustração e à própria morte. “Cecília acaba não alcançando o sonho dela. Mas o desenrolar da novela vai mostrar que, de alguma forma, ela conquista o que ela deseja”, antecipa.

No folhetim, Maria Cecília se casou com Eliomar, vivido por Stepan Nercessian, com quem teve duas filhas: a vilã Zilá e a sofrida Janete, personagens de Leandra Leal e Letícia Spiller. E será a neta dela, a mocinha Agrado, papel de Isadora Cruz, quem realizará o sonho do estrelato herdado da mãe e da avó.

Essa leitura ganha peso porque dialoga com a própria vivência de Paula Fernandes no sertanejo e a proposta é olhar para esse espaço justamente pela perspectiva feminina.

“O sertanejo é um universo que sempre foi preparado para homens, para duplas masculinas. Desde o palco à estrutura do camarim”, relata Paula, ao falar de um terreno onde inúmeros desafios ainda são encarados pelas mulheres que se aventuram nele – apesar da situação ser um pouco melhor hoje em dia.

“Acho que a novela traz muito desse movimento feminino, com mulheres e artistas fortes, de geração a geração, porque isso começa na Cecília e chega na neta dela”, explica.

A construção de Maria Cecília passa ainda por uma escolha afetiva: trazer traços da própria Paula, mas sem transformar a participação em autorretrato.

“A gente quer o cabelo da Paula Fernandes, a doçura da Paula Fernandes, essa força e determinação que a Paula Fernandes tem”, a cantora ouviu do diretor Carlos Araujo.

Escolhas que certamente influenciam o resultado de sua própria entrega.

“Foi um grande presente. Embora eu não esteja interpretando a Paula Fernandes ali, imaginar que Cecília tem um pouquinho de mim me deixa explodindo de orgulho. Tenho certeza de que, mesmo sendo uma passagem na novela, simboliza uma força” analisa, emocionada.

“Coração Acelerado” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa na madrugada.

Veja também