MÚSICA Paula Fernandes lança releitura de "Set Fire To The Rain" com aprovação de Adele; veja o clipe Música integra o EP "Simplesmente, Eu", lançado pela cantora sertaneja na última sexta-feira (28)

Paula Fernandes lançou, nesta sexta-feira (28), o videoclipe de “Amar de Novo”. A música é uma versão em português de “Set Fire To The Rain”, da britânica Adele.

A faixa é o carro-chefe de “Simplesmente, Eu”, mais novo EP da cantora sertaneja, lançado na última quinta-feira (27). Em entrevista à revista Quem, Paula Fernandes contou que Adele recebeu a gravação da música, ouviu e aprovou o material sem restrições.

“[Ela] não mexeu em nada na letra. Isso, para mim, como compositora, é um golaço, é copa do mundo", afirmou a artista, que não escondeu a inspiração para a letra: “Traição, quem nunca, né, minha gente?”.

Em vez de tentar traduzir “Set Fire To The Rain” de forma literal, a artista mineira preferiu criar sua própria letra, partindo da temática original e da fonética em inglês. A música segue acompanhada por piano e orquestra, mas ganhou também um toque sertanejo, com violão, sanfona e guitarra.





