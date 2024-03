A- A+

Falsificação de ingressos, treta sobre liberação ou veto do Maracanã pelo governador do Rio, Claudio Castro, para a realização do show. Nenhuma dessas chatices tira a alegria de Caetano Veloso às vésperas de subir ao palco com Maria Bethânia para uma série de apresentações, a partir de agosto, que já nascem históricas.

"Caetano está muito feliz. Ele não é muito ligado nessas tretas de venda de ingressos, mas o fato é que esse retorno do público está sendo muito emocionante" conta a empresária e companheira do cantor, Paula Lavigne.

Apesar de durona e do estilo pé de boi, Paula também anda emocionada... Ela conta que ficou especialmente tocada durante a gravação que Caetano e Bethânia fizeram para o programa de Marcos Mion, "Caldeirão com Mion", que vai ao ar no próximo dia 6.

"Grande parte do elenco da Globo estava lá, todo mundo chorando. Até eu, que não sou de chorar, chorei" brinca ela. "O Mion e a produção toda foram muito gentis."

Caetano e Bethânia têm percorrido alguns programas de TV. Anunciaram a turnê no "Fantástico" e, em seguida, gravaram com Mion. Paula conta como os dois se convenceram - principalmente Bethânia, que é mais arisca e discreta - a participar dos programas.

"Eles assistiram à homenagem ao Djavan e adoraram aquele modelo especial de celebração, que só havia sido feito para o artista alagoano. Aí, toparam fazer."

Os irmãos vão iniciar a turnê com shows no Rio, na Farmasi Arena, nos dias 3 e 4 de agosto. Os ingressos para as apresentações na cidade e em São Paulo (14 de dezembro) esgotaram em menos de uma hora, e novas datas foram anunciadas para as duas cidades, também na quarta-feira (20).

Além do Rio, Bethânia e Caetano vão se apresentar ainda em Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília e Salvador. Recife também está praticamente confirmado, mas a produção ainda decidirá o local.

Paula alerta o público para conferir o acesso correto ao site da Ticketmaster, vendedora oficial dos ingressos.

- Tem que ter o ".com.br" depois do Ticketmaster, se não é fraude. Agora com a inteligência artificial os bandidos estão ainda mais competentes. Eles espelham o site oficial e aí tudo parece verdadeiro. Tem muita gente caindo na cilada. Entendem agora porque precisamos que o Congresso regule a Internet? - questiona a produtora.

Ela também coloca é lenha na fogueira do frenesi que virou a corrida por ingressos.

"Que todo mundo ande logo porque está vendendo tudo. Não descansa!"

Veja as datas dos shows

Rio de Janeiro: 3 e 4 (esgotados), 10 e 11 de agosto; Farmasi Arena

Belo Horizonte: 7 de setembro; Estádio Mineirão

Belém: 29 de setembro; Hangar

Porto Alegre: 12 de outubro; Arena do Grêmio

Brasília: 9 de novembro; Arena BRB mané Garrincha

Salvador: 30 de novembro; Casa de Apostas Arena Fonte Nova

São Paulo: 14 (esgotado) e15 de dezembro; Allianz Parque

