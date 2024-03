Paula Lavigne confirma que turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia passará pelo Recife

A- A+

Recife não deve ficar de fora da turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Nesta quarta-feira (20), Paula Lavigne, esposa do artista baiano e produtora do show, confirmou nas redes sociais que a cidade estará na agenda dos irmãos.

A turnê que une os dois filhos mais famosos de Dona Canô foi anunciada em março. Inicialmente, com datas marcadas apenas para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Belém e Porto Alegre.

Nem dormi pra acordar ! Isso já aconteceu , em breve vamos anunciar . Estamos correndo com a burocracia!#tryingtobefofa https://t.co/MLaR8YmvJf — Paula Lavigne (@PaulaLavigne) March 20, 2024

Desde que os shows foram revelados, os fãs recifenses vêm bombardeando as redes sociais dos cantores e da produtora, cobrando um lugar para a cidade na agenda. Ao responder a publicação de um usuário do X (antigo Twitter), Paula Lavigne reacendeu as esperanças do público pernambucano.



“Gostaria que @PaulaLavigne acordasse no meio da noite falando: ‘Eita! Recife precisa estar no nosso roteiro.’ E na manhã seguinte, enquanto desfruta de uma xícara de café acompanhada de uma fatia de bolo de rolo, olha nos olhos de @caetanoveloso e afirma: "Definitivamente, Recife deve entrar no nosso roteiro”, escreveu o jornalista Flávio Costa, marcando os perfis do cantor e da produtora.

Pouco tempo depois, Paula respondeu: “Nem dormi pra acordar! Isso já aconteceu, em breve vamos anunciar. Estamos correndo com a burocracia!”. A empresária ainda não divulgou data e local do evento.

A turnê “Caetano&Bethânia” terá início no Rio de Janeiro, no dia 3 de agosto, e chegará ao fim no dia 14 de dezembro. Após uma pré-venda com ingressos esgotados em questão de minutos, a venda geral para as cidades já anunciadas teve início nesta quarta-feira (20).



