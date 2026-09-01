Paula Lima se apresenta nesta sexta-feira (4) no Alma Arte Café, em Olinda
Em formato intimista, cantora paulista leva para o espaço o show "Eu, Paula Lima - D'Ouro Brilhante"; ingressos à venda
Com composições de Luedji Luna, Rachel Reis e Seu Jorge, dentre outros nomes, a cantora Paula Lima apresenta o show "Eu, Paula Lima - D'Ouro Brilhante" nesta sexta-feira (1º) no Alma Arte Café, em Olinda, revisitando memórias e referências que pontuaram sua trajetória na música.
Em formato intimista, a apresentação acontece ao lado do violinista e guitarrista Bruninho Nunes. No palco, a artista de São Paulo antecipa o que virá a ser o álbum inédito, com lançamento previsto para o próximo ano.
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E com a canção homônima que dá nome ao show, Paula apresenta a composição de Di Mello, primeira faixa do disco que marca também sua estreia na Black Service, selo que tem à frente Seu Jorge.
Releituras de Jorge Ben Jor, Rita Lee, Hyldon e Sandra de Sá também integram o repertório da noite no Alma Arte Café.
Os ingressos para o shows podem ser adquiridos via Sympla com valores a partir de R$ 30.
SERVIÇO
Show “Eu, Paula Lima – D’Ouro Brilhante”, de Paula Lima
Quando: Sexta-feira, 4 de setembro, às 19h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda
A partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @almaartecafe