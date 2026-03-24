Paula Mattos grava DVD ''Eita Resenha'' no Recife, com Priscila Senna entre as atrações; confira
Solange Almeida, Yara Tchê, Simone Morena e Flay também estão confirmadas no show
A cantora e compositora Paula Mattos vai gravar o projeto audiovisual, ''Eita Resenha'', na Fazenda Churrascada, no Recife, nesta quarta-feira (25), reunindo entre as artistas convidadas a cantora pernambucana Priscila Senna. A gravação apresenta as canções mais conhecidas na voz de Paula, além de revisitar músicas sertanejas que conquistaram o Brasil.
• Enquete BBB 26: parciais atualizadas apontam favorito para deixar o reality no 10° Paredão
• Live-action de "Moana" ganha novo trailer da Disney e revela visual de The Rock como Maui; veja
Neste ano, no dia 1º de janeiro, Paula foi uma das atrações do Réveillon de Petrolândia, município no Sertão de Pernambuco. Antes disso, a artista campo-grandense havia realizado uma série de shows no Nordeste, há cerca de dez anos. A realização da gravação de “Eita Resenha” na capital pernambucana é um gesto de fortalecer a presença da cantora no estado.
Além de Priscila Senna, Paula Mattos convida Solange Almeida, Yara Tchê, Simone Morena e Flay para o show, valorizando o protagonismo feminino neste Mês da Mulher. A artista une cantoras consolidadas e em ascensão nos seus respectivos gêneros, como a Musa do brega e a morena do arrocha.
SERVIÇO
Paula Mattos grava DVD ''Eita Resenha'' no Recife
Quando: Quarta-feira (25), 19h
Onde: Fazenda Churrascada - R. Padre Carapuceiro, 777 - 102 - Boa Viagem
Ingressos custam R$ 80 no link