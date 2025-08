A- A+

MÚSICA Paula Toller apresenta show da turnê "Amorosa", neste sábado (2), no Teatro Guararapes Espetáculo leva aos palcos repertório do projeto audiovisual gravado pela cantora em 2024

Paula Toller apresenta no Teatro Guararapes, neste sábado (2), às 20h30, o show do audiovisual “Amorosa”. O repertório traz, além de sucessos da carreira, canções recentes e algumas surpresas.

Celebrando as quatro décadas de Paula nos palcos, o espetáculo já foi assistido por mais de 500 mil pessoas. “Amorosa” foi gravado em 26 e 27 de janeiro de 2024 no Vivo Rio, com participações de Luísa Sonza, Fernanda Abreu e Roberto Menescal.

Paula tem levado a mesma energia vivenciada nas gravações para as estradas do País. A direção de arte e cenários são assinados pelo arquiteto e designer Gringo Cardia, destacando imagens do pintor e tapeceiro modernista Genaro de Carvalho.



Uma banda formada por Liminha (violão), Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria) acompanha a cantora no palco.

Músicas do Kid Abelha e da trajetória solo de Paula serão interpretadas no show. Entre as faixas confirmadas, “Nada Sei”, “Lágrimas e Chuva”, “Amanhã é 23” e “Como eu quero”.



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também