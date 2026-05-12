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RECONHECIMENTO Paulinho da Costa recebe estrela na Calçada da Fama em Hollywood Homenagem consolida obra internacional do percussionista brasileiro

O percussionista brasileiro Paulinho da Costa entra oficialmente para a história da música mundial nesta quarta-feira (13), quando recebe a 2.844ª estrela da tradicional Hollywood Walk of Fame, em Los Angeles.

O reconhecimento celebra uma trajetória construída nos bastidores da indústria fonográfica internacional, mas presente em algumas das músicas mais conhecidas do planeta. Depois de 55 anos vivendo nos Estados Unidos, o músico carioca consolida o nome como um dos artistas mais gravados da história da música mundial.

A homenagem em Hollywood chega no mesmo ano em que sua trajetória virou tema do documentário The Groove Under the Groove: Os Sons de Paulinho da Costa, lançado pela Netflix em março deste ano.

O filme revisita a caminhada do menino de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, que transformou a percussão brasileira em linguagem universal dentro dos estúdios de Los Angeles.

Ao longo de mais de cinco décadas, Paulinho participou de cerca de 6.700 gravações, ao lado de 972 artistas, segundo dados apresentados no documentário. Seu toque atravessou o jazz, o pop, o soul, o funk, a música latina e as trilhas sonoras de Hollywood.

Da sofisticação de Quincy Jones ao pop de Michael Jackson, passando por Madonna, Elton John, George Benson e Miles Davis, a assinatura rítmica do brasileiro ajudou a construir parte da sonoridade da música pop contemporânea.

Michael Jackson

Paulinho contou no documentário que conheceu Michael Jackson durante um voo. A partir dali nasceu uma parceria que resultaria em mais de 40 gravações com o artista, incluindo participações em faixas do álbum Thriller, até hoje o disco mais vendido da história.

No filme, o cantor e guitarrista George Benson resume o impacto artístico do percussionista brasileiro ao lembrar da força musical presente em sua execução.

“A fusão das raízes europeias e africanas do Brasil, com esse sorriso no rosto, mas tudo era real, real. Você não mexe com quem trabalha com aquele nível de convicção”, afirma o músico.

A influência de Paulinho, porém, vai além da técnica. Entre músicos brasileiros, ele é visto como um dos maiores responsáveis por levar a identidade percussiva afro-brasileira ao centro da música internacional.

Para o baterista, percussionista e educador musical Rodrigo Scofield, Paulinho se tornou uma referência incontornável para gerações de instrumentistas.

“Paulinho da Costa é um grande mestre para todos nós, referência total, principalmente por ser talvez o brasileiro que mais tenha gravado músicas que se tornaram sucessos mundiais, levando o sotaque percussivo afro-brasileiro para o mundo”, afirma Scofield.

“Sua humildade, talento e versatilidade transitando entre gravações de álbuns, trilhas para cinema e shows de artistas internacionais nos palcos iluminaram e seguem iluminando os caminhos para nós, que seguimos nessa jornada do tambor. Com Paulinho da Costa nossa cultura e identidade são valorizadas e, acima de tudo, o respeito e a reverência ao protagonismo do tambor são inequívocos e fundamentais”, completa.

Cinema

Discreto fora dos holofotes, Paulinho construiu uma carreira rara em Hollywood. Sua percussão aparece em trilhas de filmes como The Color Purple, Dirty Dancing, Jurassic Park e Mission: Impossible. Nos palcos, acompanhou artistas em apresentações no Wembley Stadium, no Kennedy Center e no Montreux Jazz Festival.

Seu trabalho também reverbera na música contemporânea por meio de samples, efeitos sonoros, e releituras utilizados por artistas como Beyoncé, Rihanna e Kanye West.

A estrela na Calçada da Fama representa, para muitos músicos, um reconhecimento tardio a um artista que durante décadas permaneceu conhecido sobretudo entre profissionais da indústria musical, reverenciado como “o mestre do groove”, “o homem da batida perfeita” ou simplesmente um dos percussionistas mais respeitados do mundo.

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