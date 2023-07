Paulinho da Viola é diagnosticado com tumor no intestino

A- A+

O cantor e compositor Paulinho da Viola, 80, teve um tumor detectado no intestino, após passar mal e ser encaminhado a um hospital neste domingo (30), momentos antes de uma apresentação em um show que faria na cidade de Três Rios (RJ).

Submetido a uma cirurgia nesta segunda-feira (31) em uma unidade de saúde carioca, a Clínica São Vicente, o sambista passa bem e realizou com sucesso o procedimento, de acordo com boletim divulgado pelo hospital.





Inicialmente, Paulinho foi diagnosticado com um sangramento digestivo. Após exames, um tumor estromal gastrointestinal (GIST) foi detectado.



A cirurgia a qual foi submetido, chamada de enterectomia, retirou um pedaço do intestino delgado para remoção do tumor.



As informações sobre o estado de saúde, assim como o diagnóstico do tumor, foram dadas via assessoria de imprensa do sambista, por meio das redes sociais do sambista.

