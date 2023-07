A- A+

SAÚDE Paulinho da Viola é internado no RJ após cancelamento de show Artista de 80 anos suspendeu apresentação em cidade no estado fluminense, no último domingo (30), após sentir indisposição

O cantor Paulinho da Viola foi internado, na madrugada desta segunda-feira (31), num hospital no Rio de Janeiro, devido a uma indisposição. No último domingo (30), o artista de 80 anos cancelou um show no município de Três Rios, no estado fluminense, em razão de problemas de saúde, como a própria equipe do sambista informou por meio das redes sociais. Ao retornar para a capital do estado, onde mora, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

O fato foi confirmado ao Globo por meio da assessoria de imprensa de Paulinho da Viola: "Ele segue internado desde o inicio da madrugada quando chegou ao Rio", afirma, por meio de nota. No último domingo (30), a equipe do cantor e compositor ressaltou que ele está bem, sob observação. "O artista está bem, mas atendendo a pedido médico, não será possível realizar o show", informou o perfil do portelense nas redes sociais, ao explicar o cancelamento da apresentação.





Ainda não há detalhes acerca do estado de saúde do artista. O próximo show de Paulinho está marcado para o dia de 5 de agosto, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis.

