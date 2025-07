Paulinho da Viola é internado para retirada de cisto durante intervalo de turnê

A- A+

Durante um intervalo de um mês em sua turnê, Paulinho da Viola passou por um “procedimento eletivo simples” para a retirada de um cisto, afirmou a assessoria do cantor de 82 anos nesta quarta-feira (2).

A internação ocorreu sem caráter de emergência, e maiores detalhes sobre o estado de saúde do sambista devem ser divulgados em breve.

O último show do músico foi realizado no dia 28 de junho, em São Paulo.

“Foi programado para esse período em que ele tem um intervalo mais longo da turnê nacional que está fazendo”, diz a assessoria do cantor.

O procedimento realizado por Paulinho, considerado simples pelos médicos, foi uma drenagem de baixíssimo risco cirúrgico.

“Por isso, a internação nesse momento, sem emergência.”

A próxima apresentação de Paulinho acontecerá no dia 26 de julho, em Belo Horizonte. Depois, o artista seguirá para o Rio de Janeiro, onde participará da programação do Festival de Inverno Rio, com show marcado para o dia 2 de agosto.

