SHOW Paulinho Moska aporta no Recife, em março, com o show "Os Violões Fênix do Museu Nacional" Show no Teatro do Parque une música, memória e resistência cultural em apresentação marcada para 27 de março

O cantor e compositor Paulinho Moska incluiu o Recife no itinerário de sua atual turnê e sobe ao palco do Teatro do Parque, bairro da Boa Vista, no dia 27 de março, às 20h.

A apresentação integra o projeto “Os Violões Fênix do Museu Nacional”, no qual o artista toca dois instrumentos confeccionados a partir de restos de madeira recuperados após o incêndio que destruiu parte do Museu Nacional, no Rio de Janeiro (RJ), em 2018.



Os ingressos estão disponíveis para compra pelo Sympla.

"Fênix"

Os violões utilizados no espetáculo foram criados pelo luthier e bombeiro Davi Lopes e se tornaram símbolos de reconstrução e permanência da cultura brasileira.

A trajetória desses instrumentos é o eixo central do documentário “Fênix: o Voo de Davi”, dirigido por Vinícius Dônola, João Rocha e Roberta Salomone, vencedor de prêmios e disponível no Globoplay.

A obra audiovisual abre o show com a exibição de seus minutos iniciais, estabelecendo o tom emotivo da noite e conectando o público à história que inspira a performance.

Acompanhado pelos violões que emergiram das cinzas, Moska percorre mais de três décadas de carreira solo, revisitando canções que marcaram sua trajetória.

Músicas como “A Seta e o Alvo”, “Pensando em Você”, “A Idade do Céu”, “Lágrimas de Diamantes”, “Último Dia” e “Muito Pouco” reaparecem sob novos arranjos e significados.

O repertório inclui ainda “A Dor Traz o Presente”, composição de Pixinguinha que ganhou letra escrita pelo próprio Moska.

A proposta vai além de um concerto tradicional, apostando em uma vivência artística que dialoga com memória, perda e reinvenção.

Trajetória e relevância

Com mais de 30 anos de atuação, Paulinho Moska é autor de um catálogo diverso e reconhecido pela crítica.

Ao longo da carreira, colaborou com nomes como Lenine e o argentino Fito Páez, com quem lançou o álbum “Locura Total” (2015), indicado ao Grammy Latino.

Suas composições também ganharam destaque em trilhas sonoras de novelas e foram interpretadas por vozes consagradas da música brasileira, entre elas Elba Ramalho, Gal Costa, Maria Bethânia, Marina Lima e Ney Matogrosso.

Além dos palcos, Moska ampliou sua atuação para a televisão e o audiovisual. Apresentou o programa “Zoombido”, no Canal Brasil, reunindo mais de 250 compositores em encontros musicais, ao longo de 10 temporadas, e idealizou a série documental “Tu Casa es Mi Casa”, exibida pela HBO, dedicada a retratar a diversidade cultural da América Latina.

Em 2024, recebeu o título de Visitante Ilustre de Montevidéu e participou de turnês internacionais, incluindo apresentações ao lado de Mart’nália e passagens pelo Festival Medio y Medio.

Entre os projetos em circulação, “Os Violões Fênix do Museu Nacional” se destaca por transformar um episódio de perda em manifestação artística, reafirmando o poder da música como ferramenta de resistência e reconstrução cultural.

SERVIÇO

Paulinho Moska - "Os Violões Fênix do Museu Nacional"

Quando: 27 de março de 2026, às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 100, no Sympla

Informações: @paulinhomoska / @teatrodoparqueoficial

*Com informações da assessoria



