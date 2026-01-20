Paulinho Moska aporta no Recife, em março, com o show "Os Violões Fênix do Museu Nacional"
Show no Teatro do Parque une música, memória e resistência cultural em apresentação marcada para 27 de março
O cantor e compositor Paulinho Moska incluiu o Recife no itinerário de sua atual turnê e sobe ao palco do Teatro do Parque, bairro da Boa Vista, no dia 27 de março, às 20h.
A apresentação integra o projeto “Os Violões Fênix do Museu Nacional”, no qual o artista toca dois instrumentos confeccionados a partir de restos de madeira recuperados após o incêndio que destruiu parte do Museu Nacional, no Rio de Janeiro (RJ), em 2018.
Os ingressos estão disponíveis para compra pelo Sympla.
Leia também
• Spok e Afoxé Omô Nilê Ogunjá se apresentam no Paço do Frevo neste fim de semana
• Alceu Valença se apresenta no primeiro Tiny Desk Brasil 2026, nesta terça-feira (20)
• Agenda de shows em PE 2026: Caetano Veloso, Marisa Monte, Macy Gray e Djavan e mais
"Fênix"
Os violões utilizados no espetáculo foram criados pelo luthier e bombeiro Davi Lopes e se tornaram símbolos de reconstrução e permanência da cultura brasileira.
A trajetória desses instrumentos é o eixo central do documentário “Fênix: o Voo de Davi”, dirigido por Vinícius Dônola, João Rocha e Roberta Salomone, vencedor de prêmios e disponível no Globoplay.
A obra audiovisual abre o show com a exibição de seus minutos iniciais, estabelecendo o tom emotivo da noite e conectando o público à história que inspira a performance.
Acompanhado pelos violões que emergiram das cinzas, Moska percorre mais de três décadas de carreira solo, revisitando canções que marcaram sua trajetória.
Músicas como “A Seta e o Alvo”, “Pensando em Você”, “A Idade do Céu”, “Lágrimas de Diamantes”, “Último Dia” e “Muito Pouco” reaparecem sob novos arranjos e significados.
O repertório inclui ainda “A Dor Traz o Presente”, composição de Pixinguinha que ganhou letra escrita pelo próprio Moska.
A proposta vai além de um concerto tradicional, apostando em uma vivência artística que dialoga com memória, perda e reinvenção.
Trajetória e relevância
Com mais de 30 anos de atuação, Paulinho Moska é autor de um catálogo diverso e reconhecido pela crítica.
Ao longo da carreira, colaborou com nomes como Lenine e o argentino Fito Páez, com quem lançou o álbum “Locura Total” (2015), indicado ao Grammy Latino.
Suas composições também ganharam destaque em trilhas sonoras de novelas e foram interpretadas por vozes consagradas da música brasileira, entre elas Elba Ramalho, Gal Costa, Maria Bethânia, Marina Lima e Ney Matogrosso.
Além dos palcos, Moska ampliou sua atuação para a televisão e o audiovisual. Apresentou o programa “Zoombido”, no Canal Brasil, reunindo mais de 250 compositores em encontros musicais, ao longo de 10 temporadas, e idealizou a série documental “Tu Casa es Mi Casa”, exibida pela HBO, dedicada a retratar a diversidade cultural da América Latina.
Em 2024, recebeu o título de Visitante Ilustre de Montevidéu e participou de turnês internacionais, incluindo apresentações ao lado de Mart’nália e passagens pelo Festival Medio y Medio.
Entre os projetos em circulação, “Os Violões Fênix do Museu Nacional” se destaca por transformar um episódio de perda em manifestação artística, reafirmando o poder da música como ferramenta de resistência e reconstrução cultural.
SERVIÇO
Paulinho Moska - "Os Violões Fênix do Museu Nacional"
Quando: 27 de março de 2026, às 20h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 100, no Sympla
Informações: @paulinhomoska / @teatrodoparqueoficial
*Com informações da assessoria