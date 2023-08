A- A+

MÚSICA Paulinho Moska é atração no Projeto Seis e Meia no Teatro do Parque; veja detalhes Show "Os Violões Fênix do Museu Nacional" será introduzido com parte de um documentário produzido a partir do incêndio no Museu Nacional

Dono de hits como "A Idade do Céu", "Último Dia", "Pensando em Você" e "A Seta e o Alvo", o cantor e compositor Paulinho Moska é atração do Projeto Seis e Meia, com show marcado no Teatro do Parque no próximo dia 15 de setembro. A abertura da noite fica por conta do artista pernambucano Mazuli.



Além de repertório já conhecido do público, a apresentação traz também música inédita de Pixinguinha, "A Dor Traz o Presente", com letra recentemente escrita por Moska.

O show, denominado "Os Violões Fênix do Museu Nacional" tem início com a exibição dos primeiros 15 minutos de um documentário que apresenta parte de uma produção audiovisual pensada a partir do incêndio na sede do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ocorrido em 2018.









Integrante da equipe de bombeiros que esteve no local, o subtenente Davi Lopes desenvolve em paralelo atividade voltada à recuperação e confecção de instrumentos musicais, em especial o violão.



E é aproveitando madeiras de rescaldo de incêndios que ele próprio contribui para apagar as chamas, que os violões são construídos. Foi assim com o incêndio no Museu, junto a um grupo de jornalistas, artistas e produtores autointitulados de "Fênix".







Foram dois anos trabalhando em grupo para ir além do que já estava acostumado a fazer. Davi, o bombeiro, ao lado do grupo, buscou autorizações para cumprir burocracias e assim dar origem ao documentário "Fênix, o Voo de Davi", atualmente exibido nas plataformas de streaming.



É um pouco dessa produção que Paulinho Moska vai mostrar no show, antes de desfilar o set list no palco. Integrante do Fênix, Moska teve a canção "Tudo Novo de Novo" como tema principal do documentário, participando inclusive da produção assim como nomes como Gilberto Gil, Hamilton de Holanda e Paulinho da Viola.



Os seis instrumentos produzidos pertencem ao museu, mas Moska é "padrinho" de dois deles e já fez uma turnê por Portugal em abril e maio de 2022 com sete concertos feitos exclusivamente com os dois violões Fênix.

Serviço

Projeto Seis e Meia, com Paulinho Moska

Abertura de Mazuli



Quando: Setxa-feira, 15 de setembro, 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista



Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla e na Loja Vagamundo (Shoppinh Boa Vista)

