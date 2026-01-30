BBB 26: Paulo Augusto é expulso do programa, após empurrão em Jonas Sulzbach
Empurrão se deu durante a dinâmica do Big Fone, na manhã desta sexta (30)
O participante Paulo Augusto, o "PA", foi expulso do BBB 26 nesta sexta-feira (30). A saída do brother ocorreu em decorrência de um empurrão em Jonas Sulzbach, durante a dinâmica do Big Fone na manhã de hoje.
Após analisar imagens, a produção do reality considerou que o estudante de veterinária goiano colocou em risco a integridade física do empresário gaúcho.
Leia também
• BBB 26: Maxiane define quem fica fora da festa, e madrugada é marcada por acusações
• Big Brother Brasil: pernambucana Maxiane conquista a liderança da semana
• Ex-BBB Pedro é internado em hospital especializado em saúde mental
Em nota, a produção justificou que,
"Paulo Augusto foi desclassificado do BBB 26 por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâminca do Big Fone na manhã de hoje constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras, Paulo Augusto foi desclassificado".
A nota encerra afirmando que "mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt".