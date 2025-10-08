A- A+

NOVELA DAS 9 Paulo Betti alfineta Cássia Kis em vídeo sobre teorias do assassinato de Odete Roitman O ator e sua esposa, Dadá Coelho, compartilharam um vídeo nas redes sociais comentando de forma descontraída o último capítulo exibido pela TV Globo

Paulo Betti e Dadá Coelho entraram na onda do mistério em torno da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) no remake de Vale Tudo. O casal compartilhou um vídeo nas redes sociais, na segunda-feira, 6, no qual comentou de forma descontraída o capítulo exibido pela TV Globo.

Durante a conversa, Dadá perguntou ao marido quem ele achava que havia matado Odete. Betti respondeu com ironia: "A Cássia Kis". A menção faz referência à versão original da trama, exibida em 1988, quando a assassina foi revelada como Leila, personagem então vivida por Cássia, papel que agora pertence a Carolina Dieckmmann.

O ator ainda brincou com o passado político da colega de profissão. "Ela pode voltar num crossover, como chamam. Sai da frente de um quartel vestida com a bandeira do Brasil", disse, entre risadas, ao lado da esposa.

O casal também especulou sobre outros possíveis culpados pela morte da empresária. Dadá apostou em Celina (Malu Galli), enquanto Paulo mencionou nomes como César (Cauã Reymond) e Esteban (Caco Ciocler). Em tom de brincadeira, Dadá chegou a dizer que o personagem de Ciocler poderia até "ser asfixiado com aquela gola rolê".

Além das teorias sobre o crime, os dois comentaram detalhes dos figurinos da novela. Betti ironizou as roupas usadas por Alexandre Nero, intérprete de Marco Aurélio: "Aquela camisa foi costurada no corpo, não dá nem para abotoar", disse, arrancando risadas da parceira.

