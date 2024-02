Paulo Coelho é listado entre escritores superestimados por site e celebra: 'Estou em ótima companhia

A- A+

O escritor Paulo Coelho foi citado em uma lista de "autores mais superestimados", criada pela agência de comunicação francesa Espresso. Em resposta à crítica, o também compositor que ocupa a 21ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, fez uma publicação em suas redes sociais celebrando a presença na lista, na qual está acompanhado de nomes consagrados da literatura mundial.

Em suas redes sociais, o escritor brasileiro brincou e celebrou a menção ao lado de personalidades sigficativas. Em uma publicação no X, antigo Twitter, ele escreveu: "Os autores mais superestimados da literatura. Estou em ótima companhia".

The most overrated authors in literature https://t.co/UBCMXlAb66

I’m in very good company.. pic.twitter.com/kMn4Kf0eiu — Paulo Coelho (@paulocoelho) February 1, 2024

Listados na publicação da agência estão nomes como J.R.R. Tolkien, autor de "O Senhor dos Anéis"; Stephen King, dono de obras aterrorizantes como "O Iluminado" e "It: A Coisa"; Dan Brown, escritor dos livros "Anjos e Demônios" e "O Código Da Vinci"; Gabriel García Marquéz, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1982 e autor da obra "Cem anos de solidão"; entre outros escritores renomados.

Sobre Paulo Celho, consagrado por publicações como "O Diário de um Mago" e "O Alquimista" — livro brasileiro mais vendido no mundo, com 65 milhões de cópias e traduzido em 68 idiomas —, a lista afirma que "as frases complicadas de Coelho tendem a deixar os leitores questionando o seu significado e sua importância".

Veja lista completa:

James Patterson;

Paulo Coelho;

Dan Brown;

Alexandre Dumas;

J.R.R. Tolkien;

Stendhal;

Gabriel García Márquez;

Marcel Proust;

Stephen King;

Charles Bukowski;

James Joyce;

Gustave Flaubert;

C.S. Lewis;

Kurt Vonnegut;

George R.R. Martin;

E.L. James;

Ernest Hemingway;

J.D. Salinger;

J.K. Rowling;

Frank Herbert

