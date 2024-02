A- A+

Luto Paulo Diógenes, humorista cearense, morre aos 62 anos Ator ficou conhecido no Ceará a partir de 1988, com o surgimento de sua personagem Raimundinha

Morreu nesta quarta-feira, 14, o humorista Paulo Diógenes, aos 62 anos. A informação foi confirmada pela irmã do cearense, Glória Diógenes.



O intérprete da personagem Raimundinha esteve internado para tratar de problemas pulmonares, mas, até o momento, familiares e amigos não divulgaram a causa oficial da morte de Paulo.

"Acabei de perder o amigo de toda uma vida. Te amo meu irmão", escreveu Gloria, irmã do comediante, nas redes sociais. O humorista Luciano Lopes, amigo de Paulo, também lamentou a morte de Diógenes:



"O humor cearense está de luto. Hoje, Deus nos tirou um dos maiores ícones do riso no Ceará, o nosso querido e meu padrinho Paulo Diógenes. Quanta falta você vai fazer, mestre. Obrigado por tudo."



Paulo ficou conhecido no Ceará a partir de 1988, com o surgimento de sua personagem Raimundinha. Além disso, ele foi vereador de Fortaleza, pelo PSD, de 2012 a 2016.

