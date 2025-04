A- A+

MÚSICA Single "Flor do Bem", de Paulo Matricó, ganha lançamento neste sábado (12) Do Sertão pernambucano, poeta e cantador, Matricó inicia caminhada para um novo disco ainda neste 2025

Por definição do próprio autor "O amor entre duas pessoas, que faz com que a gente se sinta bem, feliz e realizado” dá significado a uma “Flor do Bem” - nome do single assinado pelo poeta e cantador Paulo Matricó, artista de Tabira, Sertão pernambucano.



Ele lança neste sábado (12) nas plataformas digitais os versos musicados que celebram o amor em forma de canção, e reforçam o que o próprio autor entende como a arte do encontro: “‘Flor do Bem’ é isso, o bem que alguém faz para alguém”.

A música, um xote romântico, dá start ao décimo disco de carreira de Matricó, com previsão de lançamento neste 2025.







A canção será apresentada, também, com um videoclipe no “Encontro de Gerações do Sertão do Pajeú”, em Olinda, no Alma, Arte e Café. Por lá passam ainda, como convidados, Tonfil, Ednardo Dali & Miguel Marinho.

Trajetória

Da terra da poesia e do repente, Paulo Matricó é veterano na arte de contar (e cantar) o amor e outras temáticas, cuja convivência com nomes como Louro do Pajeú e o próprio pai, Albino Monteiro, poeta e repentista, o fez enveredar pela arte da música.



Inclusive ele esteve à frente do Grupo Matricó, como fundador, na década de 1980 e, posteriormente, seguiu em trabalhos solo e assim permanece até os dias atuais.



Em sua discografia soma dez CDs, uma mescla que traz, além do xote, baião e toadas. Turnês palcos afora, incluindo cidades europeias, também contam sobre sua trajetória como artista.



E em se tratando de parcerias, nomes como Xangai e Amelinha integram sua narrativa.

Poesia e cordel

Para além dos palcos musicais Paulo Matricó também é autor do livro “Lua Alegria” e do cordel operístico de mesmo nome, este confeccionado sob fomento do Funcultura.



“Dois Versos - Ser Tão Louco” é outra literatura poética assinada por ele, com predominância de influências que vêm de Luiz Gonzaga, João do Vale e Zé Marcolino, entre outros.



Depois de passar com o lançamento de “Flor do Bem” em Olinda, Matricó desembarca em Caruaru, no Agreste, para shows nos próximos dias 16 e 17, onde segue com a cantoria sobre “Um xote romântico brindando a chegada de um grande amor, anunciado por um misterioso beija-flor” - enunciado exposto em seu Instagram.



SERVIÇO

Lançamento do single “A Flor do Bem”, de Paulo Matricó

Com participações de Tonfil, Ednardo Dali & Miguel Marinho

Quando: Sábado (12), a partir das 17h

Onde: Alma, Arte e Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda

Couvert R$ 30

Informações: @almaartecafe // @paulomatrico

