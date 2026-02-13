Paulo Mendes fala sobre as complexidades do confuso Raul, de "Três Graças"

A- A+

Há mais de três meses, Paulo Mendes tem sido confrontado com uma série de sentimentos e reviravoltas.



No ar como o Raul em “Três Graças”, o ator destaca a complexidade do personagem e a oportunidade rara de trabalhar com uma escrita que abre espaço para novas possibilidades criativas, exigindo disciplina diária entre gravações e estudos.



“Eu estou achando ótimo, porque essa escrita da novela é algo que eu nunca tinha trabalhado antes. Dá muita abertura para criar coisas novas e interessantes. É o que buscamos todos os dias: gravando, estudando, conversando. O texto abre muito espaço para isso, e é o que mais me dá gosto em fazer esse personagem. Apesar da rotina intensa, estou me divertindo bastante, com a ajuda da equipe”, explica.



Paulo define Raul como um personagem marcado por traumas e pela estranheza de não se encaixar em lugar nenhum. Ele destaca a complexidade da construção coletiva e a evolução constante do papel, que vem ganhando nuances mais humanas nos últimos capítulos. Complexo. É um personagem construído em conjunto, não sozinho. Ele fala de uma forma diferente, não se encaixa em lugar nenhum. É estranho, mas não no sentido ruim: é uma estranheza marcada por traumas e tristeza”, aponta.



As parcerias no elenco também são motivo de entusiasmo. Paulo se impressionou com Alana Cabral, que vive Joélly, já nos testes e valoriza a troca com Grazi Massafera e Arlete Salles, que considera fundamentais para o crescimento artístico.



“Maravilhoso. Nos conhecemos no teste da novela e fiquei impressionado. Já sabia que seria a Alana. É uma atriz incrível, parceira, amiga maravilhosa”, elogia.



Discreto

Fora da novela, o ator mantém uma rotina simples e discreta. Ele evita se expor demais nas redes sociais e afirma que sua vida pessoal segue praticamente igual à de antes da fama. “Na minha vida pessoal, nada mudou. Eu continuo levando a vida do mesmo jeito: trabalho, casa, amigos de sempre. A única diferença é que ganhei mais seguidores no Instagram”, pontua.

SERVIÇO

“Três Graças” – de segunda a sábado, às 21h30, na Globo.

