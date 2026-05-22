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LANÇAMENTO Paulo Miklos faz da memória playlist afetiva em "Coisas da Vida", seu novo álbum No primeiro disco de intérprete da carreira, artista revisita canções que moldaram sua formação afetiva e transforma lembranças, ídolos e encontros em versões cheias de elegância

Existe um Paulo Miklos que nasceu antes dos palcos, antes dos Titãs, antes da persona multifacetada que atravessou décadas entre o rock, o cinema, o teatro e a televisão.

Esse Paulo adolescente gravava músicas do rádio em fitas K7 usadas pelo pai, médico clínico geral, cujas aulas sobre “Artrite Reumatoide e outros assuntos cabeludos”, como brinca o artista, acabavam apagadas para dar lugar às canções que lhe atravessavam o peito.

É justamente desse arquivo sentimental que nasce “Coisas da Vida”, novo álbum do cantor, que chegou nesta sexta às plataformas digitais. Um disco de intérprete, talvez o mais íntimo de sua trajetória.

Em vez de apresentar composições inéditas, Miklos oferece uma “playlist afetiva”, formada por músicas que marcaram sua história pessoal e artística. “Toda playlist revela seu autor”, resume. E a dele revela um apaixonado radical pela música brasileira.

Canções como fotografias emocionais

O repertório é diverso e passeia por Rita Lee, Adoniran Barbosa, Walter Franco, Paulo Diniz, Chitãozinho & Xororó e até As Meninas – na surpreendente regravação de “Xibom Bombom” - ornada com pomposo arranjo de cordas e metais–, numa mistura que parece improvável apenas para quem nunca entendeu a essência antropofágica da música brasileira — e dos próprios Titãs.

“Minha formação foi forjada na trombada estética entre o rock e a música brasileira”, diz Miklos. “É natural que eu continue experimentando mais, me arriscando mais como intérprete.”

A escolha das onze faixas, admite, foi dolorosa. “Ficaram muitas de fora”, conta. “Mas todas foram escolhidas pela ligação com a memória, com a minha história.”

O resultado é um disco em que cada faixa funciona como cápsula do tempo. “Quero Voltar pra Bahia”, do pernambucano Paulo Diniz, por exemplo, foi a música que lhe ensinou os primeiros acordes no violão, aos 12 anos. “O violão foi minha porta de entrada para o universo da música.”

O intérprete toma a frente

Embora sempre tenha cantado – além de compor, atuar e de dominar instrumentos diversos – , Miklos afirma que só agora se reconhece plenamente nesse lugar de intérprete.

E não por acaso recorre às grandes vozes brasileiras para explicar esse movimento. “Sou intérprete no sentido das minhas referências: Gal Costa, Elis Regina, Ney Matogrosso. Eles trazem as canções para si.”

Esse gesto aparece com força especialmente na faixa-título, eternizada por Rita Lee. A relação de admiração virou convivência ao longo da vida, mas nunca perdeu o encantamento de fã. “Tenho o privilégio de conviver com meus ídolos”, diz.

“E agora estou recebendo o feedback carinhoso desses artistas e intérpretes.” Entre eles, Chitãozinho & Xororó, que enviaram um vídeo desejando sorte pelo lançamento após ouvirem sua releitura de “Evidências”, hino inconteste de todos os karaokês Brasil afora.

São Paulo, Adoniran e pertencimento

O disco também encontra abrigo em São Paulo, cidade contraditória, dura, amorosa e áspera como poucas.

Em “Não Existe Amor em SP”, de Criolo, Miklos mergulha no desencanto urbano contemporâneo; já em “Saudosa Maloca”, reencontra Adoniran Barbosa, personagem com quem construiu uma relação profunda nos últimos anos, “até falar fluentemente o adoniranês.”

Com produção de Rafael Ramos e arranjos luxuosos do maestro Otávio de Moraes, “Coisas da Vida” soa elegante sem perder o calor humano. Cordas, sopros e coros ajudam a costurar um disco que funciona como uma autobiografia cantada.



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