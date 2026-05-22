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LANÇAMENTO

Paulo Miklos faz da memória playlist afetiva em "Coisas da Vida", seu novo álbum

No primeiro disco de intérprete da carreira, artista revisita canções que moldaram sua formação afetiva e transforma lembranças, ídolos e encontros em versões cheias de elegância

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Em "Coisas da Vida", Paulo Miklos regrava onze canções que fazem parte de uma das muitas "playlists afetivas" que ele fez ao longo dos anosEm "Coisas da Vida", Paulo Miklos regrava onze canções que fazem parte de uma das muitas "playlists afetivas" que ele fez ao longo dos anos - Foto: Jorge Daux/Divulgação

Existe um Paulo Miklos que nasceu antes dos palcos, antes dos Titãs, antes da persona multifacetada que atravessou décadas entre o rock, o cinema, o teatro e a televisão.

Esse Paulo adolescente gravava músicas do rádio em fitas K7 usadas pelo pai, médico clínico geral, cujas aulas sobre “Artrite Reumatoide e outros assuntos cabeludos”, como brinca o artista, acabavam apagadas para dar lugar às canções que lhe atravessavam o peito.

É justamente desse arquivo sentimental que nasce “Coisas da Vida”, novo álbum do cantor, que chegou nesta sexta às plataformas digitais. Um disco de intérprete, talvez o mais íntimo de sua trajetória.

Em vez de apresentar composições inéditas, Miklos oferece uma “playlist afetiva”, formada por músicas que marcaram sua história pessoal e artística. “Toda playlist revela seu autor”, resume. E a dele revela um apaixonado radical pela música brasileira.

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Canções como fotografias emocionais
O repertório é diverso e passeia por Rita Lee, Adoniran Barbosa, Walter Franco, Paulo Diniz, Chitãozinho & Xororó e até As Meninas – na surpreendente regravação de “Xibom Bombom” - ornada com pomposo arranjo de cordas e metais–, numa mistura que parece improvável apenas para quem nunca entendeu a essência antropofágica da música brasileira — e dos próprios Titãs.

“Minha formação foi forjada na trombada estética entre o rock e a música brasileira”, diz Miklos. “É natural que eu continue experimentando mais, me arriscando mais como intérprete.”

A escolha das onze faixas, admite, foi dolorosa. “Ficaram muitas de fora”, conta. “Mas todas foram escolhidas pela ligação com a memória, com a minha história.”

O resultado é um disco em que cada faixa funciona como cápsula do tempo. “Quero Voltar pra Bahia”, do pernambucano Paulo Diniz, por exemplo, foi a música que lhe ensinou os primeiros acordes no violão, aos 12 anos. “O violão foi minha porta de entrada para o universo da música.”

O intérprete toma a frente
Embora sempre tenha cantado – além de compor, atuar e de dominar instrumentos diversos – , Miklos afirma que só agora se reconhece plenamente nesse lugar de intérprete.

E não por acaso recorre às grandes vozes brasileiras para explicar esse movimento. “Sou intérprete no sentido das minhas referências: Gal Costa, Elis Regina, Ney Matogrosso. Eles trazem as canções para si.”

Esse gesto aparece com força especialmente na faixa-título, eternizada por Rita Lee. A relação de admiração virou convivência ao longo da vida, mas nunca perdeu o encantamento de fã. “Tenho o privilégio de conviver com meus ídolos”, diz.

“E agora estou recebendo o feedback carinhoso desses artistas e intérpretes.” Entre eles, Chitãozinho & Xororó, que enviaram um vídeo desejando sorte pelo lançamento após ouvirem sua releitura de “Evidências”, hino inconteste de todos os karaokês Brasil afora.

São Paulo, Adoniran e pertencimento
O disco também encontra abrigo em São Paulo, cidade contraditória, dura, amorosa e áspera como poucas.

Em “Não Existe Amor em SP”, de Criolo, Miklos mergulha no desencanto urbano contemporâneo; já em “Saudosa Maloca”, reencontra Adoniran Barbosa, personagem com quem construiu uma relação profunda nos últimos anos, “até falar fluentemente o adoniranês.”

Com produção de Rafael Ramos e arranjos luxuosos do maestro Otávio de Moraes, “Coisas da Vida” soa elegante sem perder o calor humano. Cordas, sopros e coros ajudam a costurar um disco que funciona como uma autobiografia cantada.
 

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