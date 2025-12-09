Ter, 09 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LANÇAMENTO

Paulo Miklos e Papisa lançam single duplo que celebra encontro de gerações

As parcerias "Maremoto" e "São Paisagens, Novas Descobertas" chegaram às plataformas digitais na última sexta (5)

Reportar Erro
Paulo Miklos e PapisaPaulo Miklos e Papisa - Foto: Maria Caylevy/Divulgação

Sempre aberto a novas movimentações, o paulistano Paulo Miklos encontrou na música de Papisa um terreno fértil para um voo a dois. A parceria musical entre as duas gerações chegou através do single duplo “Maremoto” e “São Paisagens, Novas Descobertas”, lançado na última sexta (5), nas plataformas digitais.

A fagulha inicial do encontro surgiu nos palcos do Centro da Terra, em São Paulo (SP). Papisa convidou Miklos para participar de uma série de shows no espaço. A proposta era mesclar os repertórios de ambos.

“O trabalho dele me acompanhou a vida inteira e naquele momento eu tive um insight. Queria trazer alguém com mais experiência e arrisquei”, conta a artista. O que seria apenas a partilha de um espetáculo acabou ganhando vida própria quando o diálogo musical entre eles se aprofundou.

Leia também

• Exposição coletiva "Trama", na Arte Plural Galeria, apresenta obras em cerâmica

• Juliette anuncia pausa na carreira de cantora e admite mudança no próprio estado emocional

• Paulo Miklos revela término de casamento com Renata Galvão

Miklos levou à mesa composições moldadas em um período delicado, ainda sem destino definido. “Eu tinha um material muito melancólico, por causa do momento que eu estava vivendo, e eu não sabia como dar vazão a isso”, comentou.

Dessa troca constante, costurada por sensibilidades distintas, mas complementares,  emergiram as duas faixas que agora tomam o mundo.

“Maremoto” pulsa como um rock alternativo de alma oitentista, enquanto “São Paisagens, Novas Descobertas” se deixa atravessar por uma melancolia luminosa, reinventando nostalgias e selando o encontro de tempos, gerações e trajetórias.

Nos estúdios, a dupla optou por uma formação enxuta: revezam instrumentos, contam com Charles Tixier na bateria, teclados e percussão, e guardam pequenos rituais: como o baixo usado por Miklos, o mesmo que gravou “Sonífera Ilha”, relíquia e abre-alas da trajetória dos Titãs.

As letras, criadas lado a lado, versam sobre afetos que se desdobram entre aproximações e despedidas. 

*Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter