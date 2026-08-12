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MÚSICA Paulo Miklos avalia a versão funk de "Bichos Escrotos" cantada por Anitta: "Deu o recado" O cantor também disse compreender que a nova geração tenha acreditado que Anitta fosse a autora da faixa

"Bichos Escrotos", música dos Titãs, lançada em 1986, voltou ao destaque ao ser regravada por Anitta para o novo filme do Prime Video "Corrida dos Bichos". A nova versão, que está repercutindo entre os mais jovens, foi aprovada por Paulo Miklos, voz da gravação original da música.

"Adorei a versão da Anitta com Tropkillaz para Bichos Escrotos", declarou o cantor ao portal Popline. Para ele, a faixa sempre foi muito divertida, ao mesmo tempo que [foi] um questionamento ao paladar refinado do homem civilizado. "Anitta cantou com essa ironia fina e deu o recado!", avaliou.

Miklos também disse compreender que a nova geração tenha acreditado que Anitta fosse a autora de "Bichos Escrotos", movimento que classificou como interessante. "A música toma outra dimensão, vai ser redescoberta e gerar novas discussões", declarou.

O cantor afirmou que fez algo semelhante no seu novo álbum "Coisas da Vida", que reúne regravações de canções como "Xibom Bombom", "Não Existe Amor em SP" e "Evidências". "Percebo como é potente esse deslocamento das canções."

Miklos também comentou a repercussão da nova versão nas redes sociais e disse que os "memes são a melhor parte". Para ele, a reação do público combina com o espírito de "Bichos Escrotos". "Os comentários e toda a repercussão se dão também com muito humor. Tudo a ver com essa música!", afirmou.



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