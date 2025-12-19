Justiça impõe medida protetiva à ex-mulher de Paulo Miklos e fixa distância mínima

A- A+

A Justiça de São Paulo determinou medidas protetivas em favor da diretora de audiovisual Renata Galvão, de 46 anos, contra o ator e músico Paulo Miklos, de 66, seu ex-marido. A decisão estabelece que o artista, um dos ex-Titãs, mantenha distância mínima de 300 metros da ex-companheira, além de proibir qualquer tentativa de contato direto ou indireto com ela ou com seus familiares, inclusive a circulação em espaços frequentados por Renata. A informação foi revelada pela colunista Mônica Bergamo, da "Folha de S.Paulo", na última quinta-feira (18).



A medida foi concedida após pedido apresentado pelos advogados da diretora, Fernanda Tórtima, Felipe Maranhão e Matheus Freitas. No registro policial que fundamenta a decisão judicial, Renata relata que o relacionamento foi marcado por conflitos constantes e que o temor por sua integridade física se intensificou nos últimos meses, durante o processo de separação do casal.



Segundo a denúncia, imagens recentes do interior da residência da diretora foram anexadas aos autos do divórcio litigioso, o que, de acordo com ela, ocorreu sem sua autorização. Renata afirma que um funcionário de Miklos teria entrado no imóvel para fotografá-lo, seguindo ordens do músico.

O pedido que resultou na medida protetiva reúne outras acusações. Numa delas, a diretora afirma ter sido submetida a um aborto em 2015 contra sua vontade, além de relatar episódios recorrentes de ameaças e agressões verbais ao longo do casamento. O casal se separou em setembro de 2024 e, até então, Renata também atuava como empresária do artista.

O que diz Paulo Miklos

A defesa de Paulo Miklos, representada pelo advogado Roberto Pagliuso, declarou que o músico lamenta a atribuição de "fatos mentirosos" a ele, sustentando que as acusações são infundadas e teriam sido utilizadas de forma estratégica no contexto do processo de divórcio.

Segundo o advogado, as investigações — que correm em sigilo — demonstrarão a inexistência de qualquer enredo criminal. A defesa informou ainda que os processos correm sob sigilo judicial e, por isso, não comentará detalhes do caso. O advogado ressalta que os fatos não condizem com a realidade e foram "ilegalmente vazados com a única intenção de atingir a reputação do artista".

