A- A+

FAMOSOS Paulo Miklos: Advogado do cantor se manifesta sobre acusações de ex-esposa; entenda o caso Defesa chamou de "fatos mentirosos" as acusações de agressão verbal e invasão de residência contra o artista

Os advogados de Paulo Miklos responderam, por meio de nota enviada ao Estadão na manhã desta sexta-feira, 19, às acusações contra o cantor feitas por Renata Galvão, sua ex-esposa, e que foram noticiadas na coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo, nesta quinta, 18.

Segundo a colunista, Renata Galvão teria tido medida protetiva contra o cantor concedida pela Justiça de São Paulo. Ela cita ainda a notícia crime, que menciona conflitos entre o casal, agressão verbal, invasão de sua residência durante o processo de divórcio e um aborto não consentido.

"A defesa lamenta que fatos mentirosos tenham sido atribuídos ao Paulo, comunicados ao Judiciário e ilegalmente vazados com a única intenção de atingir a reputação do artista", diz a nota.

A nota, assinada pelo advogado Roberto Pagliuso, segue: "Durante as investigações ficará clara a absoluta inconsistência das acusações que foram feitas por sua ex-mulher. Os fatos noticiados sugerem um enredo criminal que não existe, servindo de manobra estratégica na ação de divórcio proposta por Paulo".

A ação corre em sigilo. Segundo Mônica Bergamo, o ex-Titãs estaria proibido de contatar a diretora e seus familiares, além de não poder frequentar os mesmos locais e precisar manter ao menos de 300 metros de distância dela.

Sobre a invasão de domicílio, foi informado à Justiça que ex-funcionário de Miklos teria entrado sem autorização na casa da artista e tirado fotos. Além disso, ele teria levado obras de arte de alto valor para o cantor.

Mônica Bergamo afirma ainda que Renata Galvão sofreu ameaça e agressão verbal. E que registrou um boletim de ocorrência em 2025 denunciando um aborto não consentido.

Miklos e Renata estão separados desde setembro de 2024, segundo o documento a que Mônica Bergamo teve acesso. O cantor anunciou a separação em junho deste ano.

Veja também