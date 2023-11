Paulo Perdigão, sambista carioca radicado no Recife, morre aos 80 anos

A- A+

Carioca radicado no Recife, o sambista Paulo Perdigão morreu nesta quarta-feira (29), aos 70 anos. O artista havia recebido o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença degenerativa que afeta o sistema nervoso. Ele estava em tratamento, mas não resistiu, falecendo em casa, sob os cuidados do seu filho, Paulo Júnior.

O velório de Perdigão será realizado ainda nesta quarta-feira (29), a partir das 14h, no Cemitério da Várzea, na Zona Oeste do Recife. No mesmo local, será sepultado o corpo do músico, às 16h30.

Perdigão nasceu em 3 de julho de 1953, no bairro de Coelho Neto, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele vivia em Pernambuco desde 1994. Por aqui, ele gravou uma demo autoral contendo oito sambas, sendo figura frequente entre as atrações de eventos locais, como o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) e o Carnaval do Recife.



Ainda muito jovem, Perdigão começou a compor para festivais de música estudantil e chegou a fazer parte da ala de compositores da extinta escola de samba G.R.B.C Unidos de Edson Passos, convivendo com grandes sambistas da Baixada Fluminense. Além de compositor e intérprete, ele era artista plástico e ativista.

Morando no Recife, o artista criou em 2005, junto a outros compositores, o Movimento dos Compositores Sambistas de Pernambuco, assinando o manifesto “Somos Sambistas Pernambucanos”. Ele fundou e dirigiu ainda a Mesa de Samba Autoral, roda de samba voltada a difundir a música de artistas do Estado, e estava produzindo um documentário sobre a entidade.

