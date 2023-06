A- A+

luto Paulo Ricardo lamenta morte de Luiz Schiavon: 'Ficam as lembranças maravilhosas' Cantor estava há pelo menos cinco anos sem contato com o tecladista, com quem fundou a banda RPM, devido a imbróglio judicial

O cantor Paulo Ricardo usou as redes sociais para prestar uma homenagem a Luiz Schiavon, tecladista com quem fundou a banda RPM — e que morreu, nesta quinta-feira (15), aos 64 anos. "Ficam as canções, as lembranças maravilhosas e os meus sentimentos aos fãs, amigos e familiares", escreveu o artista, que havia rompido a parceria com o colega, nos últimos anos, devido a um imbróglio judicial acerca do uso do nome do grupo.

Na publicação realizada por meio do Instagram, Paulo Ricardo relembrou como conheceu o colega e parceiro artístico, no verão de 1979, num ensaio ensaio de uma banda cover do grupo Deep Purple, em São Paulo. Na ocasião, o tal grupo acabou interrompendo o show por conta de um confusão entre os músicos.

"No meio do ensaio eles se desentenderam, dividos entre compor ou não em português. Perguntado, disse que me parecia normal cantar em português no Brasil, e ali a banda acabou! O tecladista então me perguntou se eu faria uma letra para uma música dele, e ali começou uma parceria que, algumas bandas depois, viria a se tornar o RPM", rememorou Paulo Ricardo.

