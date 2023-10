A- A+

Palavra Cantada Paulo Tatit lança single com letra de Arnaldo Antunes para o Dia das Crianças; ouça Lançado no Youtube do Palavra Cantada e plataformas de música, single "Quero muitas coisas" traz participação de Analu Oliveira e conta a história de uma criança hiperativa

O Palavra Cantada apresentou um novo single lançado especialmente para o Dia das Crianças: "Quero muitas coisas", canção de autoria de Paulo Tatit - idealizador do projeto - em parceria com Arnaldo Antunes. A faixa, já disponível no Youtube e nas plataformas de música, conta com a participação da cantora Analu Oliveira.

"Todo mundo conhece alguma criança agitada, que não se senta à mesa para comer, que não quer ir pra cama dormir, que vai emendando uma atividade na outra, sem terminar nenhuma, enfim, uma criança superativa! 'Quero Muitas Coisas', com seu arranjo musical frenético, é um olhar sobre essas crianças. Na nossa canção, no entanto, alguém alerta e tenta colocar um limite para toda essa ansiedade. Alguém através da voz de Sandra Peres! Pode ser sua mãe, sua professora ou, quem sabe, sua psicóloga que diz numa melodia suave e carinhosa, “para a gente poder escutar/ é preciso parar de falar / tem a hora de vir e a hora de ir pra voltar...etc”, explica Paulo Tatit.

“Quero Muitas Coisas” demorou anos para ser concluída e, finalmente, gravada, comenta o autor. "A melodia original era bem lenta e cheguei até a pensar num arranjo com instrumentos de bandinha de coreto, mas o parceiro letrista, ninguém menos que Arnaldo Antunes, veio com uma letra que pedia algo muito mais vigoroso em termos musicais. Então tive que mudar tudo e readaptar não só o ritmo, mas também a melodia e a harmonia. A primeira versão não ficou boa, gravamos bateria, guitarra, baixo, teclado e até um sax, mas ela não ficou legal", lembra.

"A canção ficou de quarentena, junto conosco, para ser retomada algum dia. Neste ano, em fevereiro, conheci o produtor Big Rabello a propósito de um outro trabalho e pensei que ele seria um ótimo produtor para essa canção. E não deu outra! Tudo fluiu rápido e logo a Quero Muitas Coisas ficou prontinha para vocês ouvirem e avaliarem nesse Dia das Crianças de 2023!", escreve Tatit.



Ouça:

Letra e ficha técnica:

Quero Muitas Coisas, novo single do Palavra Cantada

Quero Muitas Coisas

(Paulo Tatit e Arnaldo Antunes)

eu tô com vontade de rir e chorar

e de também vontade de gritar

quero muitas coisas

tudo na mesma hora

assobiar, chupar cana e cuspir

cantar e engolir

e vai ter que ser agora

eu tô com vontade de pedalar

e também de ver o celular

tudo ao mesmo tempo

quero ficar rodando

mesmo se a banda parar de tocar

e o tudo se acabar



eu vou continuar dançando

para a gente poder escutar

é preciso parar de falar

tem a hora de vir e a hora de ir pra voltar

pois o mundo não vai acabar



toma fôlego, enxuga o suor

se você não souber escolher vai perder o melhor

mas tô com vontade de pular e correr

vontade de me mexer

sou uma banda inteira

batendo na panela



pego no mouse, no copo, na bola

no bolo e na tecla

sem cair da bicicleta

pra subir é preciso descer

pra sair você teve que entrar



se ficar afobado não dá pra curtir o que há

pois o mundo não vai acabar

toma fôlego, enxuga o suor

se você não souber escolher vai perder o melhor

Ficha Técnica

De Paulo Tatit e Arnaldo Antunes

Editoras: TATIT editora e Rosa Celeste

Vocais: Sandra Peres e Paulo Tatit

Feat Analu Oliveira

Guitarra, violão e baixo - Paulo Tatit

Guitarra base- Guri Assis Brasil

Percussão - Felipe Roseno e Big Rabello

Caixa de Maracatu: Danilo Moura

Beat e Bateria - Big Rabello

Produzido por Big Rabello

Gravado e mixado por Big Rabello no estúdio Da Pá Virada

Assistente - Silvio Romualdo

Masterizado por Maurício Gargel

Fonograma pertence à Palavra Cantada

