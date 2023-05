Paulo Vieira dá nota 10 para todos na "Dança dos Famosos" depois de ter sido ameaçado; entenda

A- A+

Neste domingo (14), o comediante e apresentador Paulo Vieira foi um dos convidados para fazer parte do júri artístico da "Dança dos Famosos", com Luciando Hulk. No começo do programa ele já contou que dará nota máxima para todos os participantes.

Em seguida, ao ser questionado, Paulo explica que fez isso por conta de uma participação em uma edição anterior no qual ele foi ameaçado por um ator da Globo por ter dado uma nota 9.8 na ocasião.

"Dei 10 pra todo mundo pois não quero ser ameaçado por nenhum outro ator da casa", comentou em postagem.

