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FAMOSOS Paulo Vieira mostra fim da gravação da nova temporada de "Pablo e Luisão" afetada por ventania no RJ Humorista compartilha registro do último dia no set após fortes rajadas interromperem trabalhos; 'Me meto em tudo', disse ao GLOBO

As gravações da segunda temporada de "Pablo e Luisão" chegaram ao fim, e o último dia de trabalho foi marcado por um contratempo provocado pelo tempo. Em publicação nas redes sociais, Paulo Vieira mostrou que a equipe precisou lidar, durante as filmagens, com a forte ventania que acometeu o Rio de Janeiro na última quarta-feira (29). O criador da produção inspirada na própria vida brincou com a situação ao celebrar o encerramento da produção.

No vídeo compartilhado pelo humorista, é possível ver a intensidade do vento atingindo o set enquanto elenco e equipe técnica acompanham os momentos finais das gravações. Apesar do imprevisto, os trabalhos foram concluídos, marcando o fim da produção da nova leva de episódios da série, sucesso do Globoplay e também exibida na TV Globo.

Criador, roteirista e protagonista da obra inspirada em sua infância em Palmas, no Tocantins, Paulo já havia contado ao Globo que acompanha de perto todas as etapas da produção e faz questão de estar presente no set mesmo quando não tem cenas para gravar.

"Na série, assumo uma função que não existe no Brasil, que é a de showrunner. A Globo nem tem esse crédito, mas atuo como se assim fosse. É a pessoa responsável por garantir que a coisa saia exatamente da maneira que foi criada para ser. É um trabalho que conversa com todos os setores da produção. Me preocupo com direção, montagem, arte, figurino. Estou o tempo inteiro de olho em tudo", afirmou o humorista em entrevista recente.

Lançada originalmente no Globoplay, "Pablo e Luisão" se tornou a série mais vista da plataforma em seus três primeiros meses de exibição. A trama é inspirada nas histórias reais, e muitas vezes inusitadas, vividas por Luisão, pai de Paulo Vieira, e seu melhor amigo, Pablo, interpretados por Ailton Graça e Otavio Muller, respectivamente.

Ainda não há data oficial para a estreia da segunda temporada.

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