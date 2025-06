A- A+

Paulo Vieira revela música cortada de ''Pablo e Luisão'' porque o ''dinheiro não deu'' Série estrelada por Ailton Graça, Otávio Müller e Dira Paes é sucesso no Globoplay

O ator e apresentador Paulo Vieira compartilhou em seu perfil no X uma cena de "Pablo e Luisão", série do Globoplay inspirada em excentricidades vividas pelo seu pai e o melhor amigo, com a trilha sonora de seus sonhos, mas que não pôde colocar na cena pelos altos custos de direitos autorais.

"O dinheiro não deu", explicou o humorista no post. O ator e criador da série queria colocar a canção "Suddenly I See", da cantora britânica KT Tunstall, que faz parte da trilha sonora do filme "O diabo veste Prada" (2006). Não por acaso, na cena, Viera, também narrador da série, faz uma referência ao filme ao falar: "descobrindo que às vezes o diabo veste padre".

A cena em questão aparece no segundo episódio de "Pablo e Luisão", em que Miguel Falabella interpreta padre Sebastião, de fama muito suspeita na paróquia. Na versão que foi ao ar, a cena é acompanhada por canção de Zeca Baleiro.

"Pablo e Luisão" é estrelada por Ailton Graça, Otávio Müller e Dira Paes.

