Paulo Vilhena empresário? Ator tem pousada em Noronha, app para pets e canal para calvície

Ator? Sim, mas não só isso. Desde 2018, quando integrou o elenco de "O sétimo guardião" — última novela em seu currículo —, Paulo Vilhena vem investindo, com mais vigor, na faceta de empresário.



Participante da atual edição de "No limite", reality show de sobrevivência na TV Globo, o artista de 44 anos é sócio de uma pousada em Fernando de Noronha e de um aplicativo para venda de produtos e serviços para animais de estimação, além de parceiro de uma clínica para calvície.

A entrada no ramo empresarial se deu há pouco mais de uma década, quando Paulo Vilhena abriu uma produtora e agência de conteúdo, em parceria com o irmão Sérgio Vilhena e o cantor Seu Jorge.



"O Paulo empresário está trabalhando muito. Resolvi investir na produtora a partir de uma necessidade que eu senti, aliado à vontade e ao desejo de produzir coisas bacanas", contou o ator, à época da abertura do empreendimento, que já não existe mais.

De uns tempos pra cá, o carioca — que aguarda o nascimento da filha, fruto de seu relacionamento com Maria Luiza Silveira — alçou voos para além do mercado artístico. Neste ano, ele firmou uma parceria com uma clínica para tratamento de calvície. É ele o rosto principal da página Hair & More, que ganhará um canal no YouTube a partir do dia 31 de julho.



Ao lado do médico e especialista Tony Ruston, o ator abre parte de sua experiência com o tratamento para calvície e dá dicas para quem passa pelo problema. "Eu tinha por volta de 20 anos quando comecei a sentir os primeiros sinais da calvície. E naquele momento eu vivia a melhor fase da minha vida profissional. Fazia capas de revistas e namorava até a Sandy", conta ele, aos risos. "E foi aí que eu comecei a reparar que eu perdia cada vez mais tempo tentando arrumar os meus cabelos. E aquilo me incomodava. E fui em busca de soluções", repassa o artista.

Pousada e petshop

Em 2019, Paulo Vilhena se tornou sócio da Pousada Vila Sal Noronha, em Fernando de Noronha, em Pernambuco. O local tem diárias a partir de R$ 1.268, e conta com piscina e jardim. Por lá, já se hospedaram colegas do artista, como os também atores Larissa Manoela, Agatha Moreira, Isabella Santoni, Felipe Roque e Yanna Lavigne, além da modelo Yasmin Brunet e do surfista Ítalo Ferreira.

Há um ano, o ator fundou a marca Pet In Time, aplicativo que oferece descontos em serviços e produtos para animais de estimação adquiridos presencialmente em horários determinados nos estabelecimentos registrados na plataforma.

