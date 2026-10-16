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NOVELA Paulo Vilhena, Ricardo de "Por Você", define retorno às novelas como nova fase na vida A escolha pelo novo projeto passou pela combinação entre história, elenco e a possibilidade de reencontrar um universo que conhece bem

Voltar a uma novela depois de quase 10 anos longe do formato exige mais do que rever velhos hábitos. Para Paulo Vilhena, que integra o elenco de “Por Você”, o retorno à teledramaturgia vem acompanhado de mudanças bastante substanciais.

Depois de morar em São Paulo, o ator também regressa ao Rio de Janeiro com a família, em uma decisão que reúne vida profissional e pessoal. A escolha pelo novo projeto passou pela combinação entre história, elenco e a possibilidade de reencontrar um universo que conhece bem.

“Um bom convite, um bom personagem, uma boa história, um elenco admirado por mim, pessoalmente. Eu tenho muitas referências que realmente são atores que me inspiram”, afirma.

Na avaliação do ator, “Por Você” recupera características de uma teledramaturgia que faz parte da identidade da Globo, sem abrir mão de diferentes tons narrativos. A novela das sete combina conflitos humanos, ação e leveza, tendo o Rio de Janeiro como parte importante de sua atmosfera.

A relação com a cidade também remete a uma tradição de histórias que transformam o cenário em elemento narrativo, em uma homenagem que Vilhena associa ao trabalho de Manoel Carlos. “Acho que ‘Por Amor’ é uma novela muito legal, que traz de volta uma maneira de fazer. Ela é uma novela que representa o DNA da Globo”, explica.



A experiência de voltar ao ritmo de uma produção diária também tem sido uma oportunidade de aprendizado. Mesmo com mais de duas décadas de carreira, o ator encontra uma dinâmica diferente daquela que conhecia, tanto nos processos de trabalho quanto nos recursos tecnológicos utilizados nos estúdios.

A familiaridade com o formato não elimina a necessidade de se adaptar, e é justamente esse movimento que torna o retorno interessante. “É reaprender também alguma coisa que a gente ficou fazendo durante 23 anos, 24, 25 anos. Mas hoje tem uma nova maneira de fazer e tem uma nova musculatura para exercitar”, compara.



Além das transformações técnicas, o reencontro com a rotina de novelas acontece sob uma perspectiva diferente de seus trabalhos anteriores. Agora, o ator concilia os compromissos profissionais com a vida familiar e reconhece que voltar ao formato também significa experimentar uma nova etapa da carreira.

A escolha por “Por Você” passou por conversas sobre a história e os colegas que fariam parte dessa jornada, até que a decisão se consolidou. “Acho que eu estou muito feliz de fazer, muito feliz mesmo”, finaliza.

“Por Você” – De segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

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Manoela, de três anos, filha única de Paulo Vilhena, começa a ter contato com o universo profissional do pai, ainda que a televisão não seja necessariamente um conteúdo pensado para a idade dela.

O ator conta que costuma compartilhar fotos e vídeos dos bastidores e tem vontade de mostrar à menina como funciona seu trabalho. Mais do que apresentá-la à própria imagem na tela, ele valoriza a possibilidade de dividir com ela, aos poucos, uma parte importante de sua rotina. “Mas vou mostrar, né? O papai dentro da caixinha”, brinca.

A paternidade tardia, aos 44 anos, também mudou a maneira como o ator vive as oportunidades profissionais. Se antes a rotina de uma novela era experimentada a partir de outras prioridades, hoje existe a perspectiva de voltar para casa e encontrar a filha depois de um dia de trabalho.

É uma experiência que ele associa à realização de algo desejado e à importância de aproveitar o momento presente. “É sobre isso, assim, aproveitar e ser muito grato, né? Por essa oportunidade, por esse momento que foi sonhado, foi desejado. Então, estou muito feliz”, afirma.

Instantâneas

# Paulo Eduardo Oliveira de Vilhena Moraes estreou na tevê no seriado “Sandy & Junior” em 1998.

# O ator pode ser visto no papel de Gugu Liberato na série “Tremembé”, de 2025, disponível no Prime Vídeo.

# Paulo passou no vestibular de publicidade e marketing pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mas trancou a matrícula para investir na televisão.

# Atualmente, o ator é casado com a advogada Maria Luiza Silveira.

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