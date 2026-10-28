Cantor e compositor PC Silva retorna de sua 'volta ao mundo' com show no Terra em novembro
Em turnê com o seu "Eu Vou Ganhar o Mundo", PC Silva sobe ao palco do Terra no próximo 6 de novembro
De Serra Talhada para o mundo, em literalidade. Faz tempo que o cantor e compositor PC Silva saiu do Sertão pernambucano para cantar sua terra palcos afora - do Brasil e, recentemente, da Europa, na Espanha e em Portugal com a turnê "Eu Vou Ganhar o Mundo".
Na estrada desde o último mês de abril, quando deu start ao projeto com show no Recife, precisamente na Casa de Alzira, PC está de volta e dessa vez com apresentação no Terra no próximo 6 de novembro, em show que vai contar com a participação de Juliano Holanda e Gilú Amaral.
Leia também
• Almério e Renato Braz retornam ao Recife para mais "Chuvas de Cajus" no palco do Seis e Meia
Na vibe "confra", a noite vai ser celebrada com repertório o seu cancioneiro, desde “Amor, Saudade e Tempo” (2020) e "Me Dê Notícias do Universo" (2024), em vozes e violão.
No roteiro, ele passa por histórias cantadas (e contadas), compartilha vivências e reforça sua importância no palco - espaço que já levou nomes como Ney Matogrosso, Simone, Ceumar e Zeca Baleiro a aclamá-lo em parcerias e interpretaçõe de seu cancioneiro.
Os ingressos para o show de PC Silva no Terra estão disponíveis no Sympla, com valor a partir de R$ 30.
SERVIÇO
Show de PC Silva, com participações de Juliano Holanda e Gilú Amaral
Quando: Sexta-feira, 6 de novembro, às 21h
Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista
A partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @terra_polocultural