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MÚSICA Cantor e compositor PC Silva retorna de sua 'volta ao mundo' com show no Terra em novembro Em turnê com o seu "Eu Vou Ganhar o Mundo", PC Silva sobe ao palco do Terra no próximo 6 de novembro

De Serra Talhada para o mundo, em literalidade. Faz tempo que o cantor e compositor PC Silva saiu do Sertão pernambucano para cantar sua terra palcos afora - do Brasil e, recentemente, da Europa, na Espanha e em Portugal com a turnê "Eu Vou Ganhar o Mundo".



Na estrada desde o último mês de abril, quando deu start ao projeto com show no Recife, precisamente na Casa de Alzira, PC está de volta e dessa vez com apresentação no Terra no próximo 6 de novembro, em show que vai contar com a participação de Juliano Holanda e Gilú Amaral.









Na vibe "confra", a noite vai ser celebrada com repertório o seu cancioneiro, desde “Amor, Saudade e Tempo” (2020) e "Me Dê Notícias do Universo" (2024), em vozes e violão.







No roteiro, ele passa por histórias cantadas (e contadas), compartilha vivências e reforça sua importância no palco - espaço que já levou nomes como Ney Matogrosso, Simone, Ceumar e Zeca Baleiro a aclamá-lo em parcerias e interpretaçõe de seu cancioneiro.

Os ingressos para o show de PC Silva no Terra estão disponíveis no Sympla, com valor a partir de R$ 30.



SERVIÇO

Show de PC Silva, com participações de Juliano Holanda e Gilú Amaral

Quando: Sexta-feira, 6 de novembro, às 21h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

A partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

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