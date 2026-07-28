A- A+

MÚSICA Antes de tour na Europa PC Silva encerra turnê "Eu Vou Ganhar o Mundo" em Olinda Apresentação acontece no Alma Arte Café no próximo dia 12 de setembro

Foi pelas bandas de Recife que PC Silva começou a 'ganhar o mundo', quando no último mês de abril deu start à turnê "Eu Vou Ganhar o Mundo", na Casa de Alzira, no Bairro do Recife.



E vai ser lá 'pelas Olindas' que o cantor e compositor pernambucano encerra a maratona de shows que tem ocupado palcos Brasil afora, com apresentação no Alma Arte Café no próximo dia 12 de setembro.



Vai ser a derradeira apresentação do moço de Serra Talhada, Sertão do estado, antes de enveredar por terras europeias, precisamente Espanha e Portugal.





Independente e intimista - realizada pela Ampliar Produções e Vivenda.Art. com apoio da marca Ju Souto Store e da TCA Desenvolviment - "Eu Vou Ganhar o Mundo" passeia pelo cancioneiro de PC Silva, com cheganças em trabalhos como "Amor, Saudade e Tempo" (2020) e também "Me Dê Notícias do Universo" (2024).







Parceiro de nomes como Ney Matogrosso, Zeca Baleiro e Ceumar, entre outros, PC ressalta sobre a importância desta turnê, inclusive pela forma como ela foi pensada.

“Você olha para esse projeto (a turnê) e analisa a quantidade e as localizações das cidades por onde irei tocar, é um mapa considerável se for pensar. Ainda mais porque tudo isso foi organizado de forma independente, sem o suporte de aprovações em editais”, reflete.

Vale lembrar que após a sequência de shows, um documentário com registros da circulação deve integrar os planos do projeto desse "artista independente pelo mundo", como o próprio menciona ao falar sobre a produção que virá.

SERVIÇO

"Eu Vou Ganhar o Mundo", turnê de PC Silva

Quando: Sábado, 12 de setembro, a partir das 19h30

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda

A partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @almaartecafe

Veja também