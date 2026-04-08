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MÚSICA PC Silva 'vai ganhar o mundo' em turnê que começa no Recife nesta quinta-feira (9) Show na Casa de Alzira dá start à maratona que passa por cidades do Brasil e da Europa

A partir desta quinta-feira (9) o cantor e compositor pernambucano PC Silva vai dar um rolê em palcos por aí afora. É que ele ‘vai ganhar o mundo’ em turnê que começa nesta quinta-feira (9) com show no Recife, na Casa de Alzira (ingressos esgotados) e segue por cidades diversas do Brasil, encerrando a temporada em apresentações na Espanha e em Portugal, em setembro e outubro.

Independente, “Eu Vou Ganhar o Mundo” percorre cancioneiro de PC que inclui “Amor, Saudade e Tempo” (2020) e “Me Dê Notícias do Universo” (2024) em voz e violão e, portanto, em tom intimista e tomado por intensidades e entregas que o formato pede.

"Foram mais de seis meses planejando tudo, desde os contatos iniciais com os espaços onde irei tocar, até os detalhes de produção para a realização dessa turnê. Agora chegou o momento de andar efetivamente. Dar os primeiros passos na estrada dessa grande circulação", ressalta PC, o moço de Serra Talhada que canta vivências e exalta suas origens em versos que de “Nova Orleans até Taperoá” pegam de jeito e em exuberância os bons ouvidos da música brasileira.



Crédito: Sidarta



"Vou levar minhas canções para passear por lugares onde elas já foram e por novos espaços. É o principal momento da relação do meu trabalho com o público. Espero encontrar ouvidos e corações abertos, vai ser bonito", complementa.



Em movimento

E na mescla de poesias instigadas e sensíveis, PC Silva vem “emprestando” canções e/ou firmando parcerias com nomes consagrados da música, entre eles Ney Matogrosso, Simone, Ceumar e Zeca Baleiro.

Um dos nomes potentes de uma cena local (e nacional) de excelência artística - em tempos escassos de belezas sonoras - PC segue em movimento e atento, desde sempre, ou pelo menos há duas décadas quando saiu do Sertão do Pajeú e fez chegança na capital pernambucana.



Por aqui, de projetos como Reverbo a trocas, parcerias, discos lançados, palcos ocupados e premiações, “Eu Vou Ganhar o Mundo” funciona como culminância de uma trajetória que tem também na resistência, razões para aplausos.





“Você olha para esse projeto (a turnê) e analisa a quantidade e as localizações das cidades por onde irei tocar, é um mapa considerável se for pensar. Ainda mais porque tudo isso foi organizado de forma independente, sem o suporte de aprovações em editais”, reflete PC Silva, que tem ainda o intuito de formas novas plateias além das tantas já agregradas pela música que faz.

“Faremos um documentário sobre a circulação de um artista independente pelo mundo”, adianta ele, que segue em viagem com apoio da marca Ju Souto Store e da TCA Desenvolviment, produção e realização da Ampliar Produções e Vivenda.Art.



SERVIÇO

Turnê “Eu Vou Ganhar o Mundo”, de PC Silva

Quando: Quinta-feira (9), às 20h

Onde: Casa de Alzira - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife

Ingressos esgotados

Informações: @pcsilva

PROGRAMAÇÃO

ABRIL



Quinta-feira, 9 - Casa de Alzira, Bairro do Recife

Sexta-feira, 10 - Instituto Serra Grande, Serra Talhada

Sábado, 11 - O Casarão, Petrolina



Quinta-feira, 16 - Hifive Discos, Fortaleza

Sábado, 18 - Vila do Porto, João Pessoa



Sábado, 24 - Casa Azul, Caruaru

Domingo, 25 - Tear na Área, Garanhuns

MAIO

Quinta-feira, 7 - Clube do Choro, Brasília

Sexta-feira, 8 - Casa Outono, Belo Horizonte

Sábado, 9 - Audio Rebel, Rio de Janeiro

Quinta-feira, 21 - Toca do Calando, Maceió

Sábado, 23 - Casa da Mãe, Salvador



Quinta-feira, 28 - Gambá Cultural, Campinas (SP)

Sexta-feira , 29 - Casa de Francisca, São Paulo

Sábado, 30 - Teatro Minaz, Ribeirão Preto, São Paulo



AGOSTO



Quinta-feira, 13 - Teatro Paiol, Curitiba

Sábado, 15 - Café Mal Assombrado, Porto Alegre



SETEMBRO

Sábado, 12 - Alma Café, Olinda



Sábado, 26 - El Volander, Valência (Espanha)



OUTUBRO

Quinta-feira, 1º - Casa da Música, Porto (Portugal)

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