PC Silva 'vai ganhar o mundo' em turnê que começa no Recife nesta quinta-feira (9)
Show na Casa de Alzira dá start à maratona que passa por cidades do Brasil e da Europa
A partir desta quinta-feira (9) o cantor e compositor pernambucano PC Silva vai dar um rolê em palcos por aí afora. É que ele ‘vai ganhar o mundo’ em turnê que começa nesta quinta-feira (9) com show no Recife, na Casa de Alzira (ingressos esgotados) e segue por cidades diversas do Brasil, encerrando a temporada em apresentações na Espanha e em Portugal, em setembro e outubro.
Independente, “Eu Vou Ganhar o Mundo” percorre cancioneiro de PC que inclui “Amor, Saudade e Tempo” (2020) e “Me Dê Notícias do Universo” (2024) em voz e violão e, portanto, em tom intimista e tomado por intensidades e entregas que o formato pede.
"Foram mais de seis meses planejando tudo, desde os contatos iniciais com os espaços onde irei tocar, até os detalhes de produção para a realização dessa turnê. Agora chegou o momento de andar efetivamente. Dar os primeiros passos na estrada dessa grande circulação", ressalta PC, o moço de Serra Talhada que canta vivências e exalta suas origens em versos que de “Nova Orleans até Taperoá” pegam de jeito e em exuberância os bons ouvidos da música brasileira.
"Vou levar minhas canções para passear por lugares onde elas já foram e por novos espaços. É o principal momento da relação do meu trabalho com o público. Espero encontrar ouvidos e corações abertos, vai ser bonito", complementa.
Em movimento
E na mescla de poesias instigadas e sensíveis, PC Silva vem “emprestando” canções e/ou firmando parcerias com nomes consagrados da música, entre eles Ney Matogrosso, Simone, Ceumar e Zeca Baleiro.
Um dos nomes potentes de uma cena local (e nacional) de excelência artística - em tempos escassos de belezas sonoras - PC segue em movimento e atento, desde sempre, ou pelo menos há duas décadas quando saiu do Sertão do Pajeú e fez chegança na capital pernambucana.
Por aqui, de projetos como Reverbo a trocas, parcerias, discos lançados, palcos ocupados e premiações, “Eu Vou Ganhar o Mundo” funciona como culminância de uma trajetória que tem também na resistência, razões para aplausos.
“Você olha para esse projeto (a turnê) e analisa a quantidade e as localizações das cidades por onde irei tocar, é um mapa considerável se for pensar. Ainda mais porque tudo isso foi organizado de forma independente, sem o suporte de aprovações em editais”, reflete PC Silva, que tem ainda o intuito de formas novas plateias além das tantas já agregradas pela música que faz.
“Faremos um documentário sobre a circulação de um artista independente pelo mundo”, adianta ele, que segue em viagem com apoio da marca Ju Souto Store e da TCA Desenvolviment, produção e realização da Ampliar Produções e Vivenda.Art.
SERVIÇO
Turnê “Eu Vou Ganhar o Mundo”, de PC Silva
Quando: Quinta-feira (9), às 20h
Onde: Casa de Alzira - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife
Ingressos esgotados
Informações: @pcsilva
PROGRAMAÇÃO
ABRIL
Quinta-feira, 9 - Casa de Alzira, Bairro do Recife
Sexta-feira, 10 - Instituto Serra Grande, Serra Talhada
Sábado, 11 - O Casarão, Petrolina
Quinta-feira, 16 - Hifive Discos, Fortaleza
Sábado, 18 - Vila do Porto, João Pessoa
Sábado, 24 - Casa Azul, Caruaru
Domingo, 25 - Tear na Área, Garanhuns
MAIO
Quinta-feira, 7 - Clube do Choro, Brasília
Sexta-feira, 8 - Casa Outono, Belo Horizonte
Sábado, 9 - Audio Rebel, Rio de Janeiro
Quinta-feira, 21 - Toca do Calando, Maceió
Sábado, 23 - Casa da Mãe, Salvador
Quinta-feira, 28 - Gambá Cultural, Campinas (SP)
Sexta-feira , 29 - Casa de Francisca, São Paulo
Sábado, 30 - Teatro Minaz, Ribeirão Preto, São Paulo
AGOSTO
Quinta-feira, 13 - Teatro Paiol, Curitiba
Sábado, 15 - Café Mal Assombrado, Porto Alegre
SETEMBRO
Sábado, 12 - Alma Café, Olinda
Sábado, 26 - El Volander, Valência (Espanha)
OUTUBRO
Quinta-feira, 1º - Casa da Música, Porto (Portugal)