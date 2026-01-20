A- A+

Investigação PC Siqueira: Justiça pede retomada de investigação da morte de influencer dois anos depois Decisão atende a um pedido do Ministério Público

A Justiça de São Paulo pediu a retomada da investigação sobre a morte do influenciador digital Cezar Goulart Siqueira, conhecido com PC Siqueira, ocorrida há dois anos.

A decisão atende a um pedido do Ministério Público, que não concordou com a conclusão do inquérito policial. O documento aponta que PC Siqueira tirou a própria vida na frente da ex-namorada.

O youtuber foi encontrado morto em seu apartamento, na zona sul da capital paulista, em 27 de dezembro de 2023, aos 37 anos.

A promotoria colocou em dúvida laudos periciais - que apontaram “asfixia mecânica por enforcamento” -, depoimentos e a hipótese de suicídio, e pede a apuração de outras linhas de investigação.

O inquérito foi concluído em outubro de 2025, e familiares de PC discordam do que foi apontado como causa definitiva.

Depoimentos colhidos à época apontam que a morte ocorreu na frente da ex-namorada do influenciador, Maria Watanabe, cujo relacionamento teria terminado dias antes do ocorrido.



A mulher chegou a afirmar que ele teria usado drogas e tomado remédios na ocasião.

Para esta terça-feira (20), está prevista a reconstituição da morte no edifício onde o PC Siqueira morava.

