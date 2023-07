A- A+

SÃO LOURENÇO DA MATA Pe. Fábio, Simone Mendes e Safadão são atrações da Festa do Padroeiro de São Lourenço; confira grade Até o dia 10 de agosto a cidade celebra o padroeiro com programação do sagrado ao profano

A tradicional "Festa de Agosto" da cidade de São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR), celebra o padroeiro - que dá nome ao município - a partir da terça-feira, 1º de agosto, com programação que percorre do sagrado ao profano.

Até o dia 10, nomes como Wesley Safadão, Natan, Simone Mendes, Tarcísio do Acordeon e Xand Avião, passam pelo palco principal da festa, localizado às margens da Av. Dr. Luiz Correia de Araújo.



Já o Pe. Fábio de Melo abre a celebração, na terça-feira, com apresentação no Pátio de Eventos - Polo de Shows da festa - após missa campal.

Coube, aliás, ao próprio Pe. Fábio de Melo anunciar via Instagram, a participação na edição 2023 da festa.

Com acesso gratuito, a programação de shows e de outras atividades que serão realizadas no decorrer dos dez dias de festa, foi anunciada pelo prefeito do município, Vinicius Labanca (PSB), em live nesta quarta-feira (19) realizada na Arena Pernambuco, via canal no YouTube da prefeitura.





"O ano de 2023 tem nos dado a oportunidade de tornar a festa ainda maior, com concessão maior, inclusive da iniciativa privada que dispôs à festa toda a infraestrutura, além do aporte financeiro para trazer os melhores artistas", ressaltou o prefeito, na abertura do anúncio da programação.

Polos

Assim como na última edição da festa, em 2022, três polos integram a programação. São eles: Polo Infantil (Rua do Rosário), Polo Religioso (Igreja Matriz) e Polo de Shows (Pátio de Eventos).

Ainda de acordo com o prefeito, para este ano houve um recuo no palco e com isso, a expectativa é de que haja um aumento de público de pelo menos 3,5 mil pessoas.

Integram também a estrutura da festa banheiros químicos, área de convivência e via de acesso ao pátio, com acessibilidade.



Os shows terão transmissão ao vivo via TV Nova e seis telões estarão disponíveis para o público, ao longo da área do polo de shows.

Segurança e Saúde

Guardas municipais, seguranças particulares, além de apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estarão a postos durante os dias de festa.



Para acesso ao espaço dos shows, não serão permitidas garrafas de vidro. De acordo com o prefeito, recipientes de plástico vão ser distribuídos para quem quiser entrar com bebida.

Já a Secretaria de Saúde vai dispor de uma média de 25 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e socorristas.



Tendas para testes rápidos de HIV, hepatite e sífilis, entre outras, integram a estrutura da área da festa, que vai contar também com apoio da Secretaria de Assistência Social do município, com Diretoria da Mulher e Diretoria LGBTQUIA+, além de profissionais do Creas.

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira, 1º

Pe. Fábio de Melo abres os festejos em São Lourenço da Mata | Crédito: Reprodução/Instagram

- Abertura da festa com show do Pe Fábio de Melo

Quarta-feira, 2

Conde do Brega | Crédito: Divulgação

- Noite do Brega com Sylmara Rachell (artista da cidade), Grazi Almeida, Conde do Brega e MC Tocha



Quinta-feira, 3

Raphaela Santos | Crédito: Reprodução/Instagram

- Nathy Lima (artista da cidade), PV Calado, Raphaela Santos e Natanzinho



Sexta-feira, 4

Xand Avião | Crédito: Lucas Facundo

- Luciano Santos (artista da cidade), Michel Brocador, Eric Land e Xand Avião



Sábado, 5

Zé Vaqueiro | Crédito: Divulgação

- Samba Simples (artista da cidade), Jonas Medeiros, Zé Vaqueiro, Iguinho e Lulinha



Domingo, 6

Limão com Mel | Crédito: João Paulo Agra | Divulgação

- Palhaço Chocolate, às 16h

- Lucas Soares (artista da cidade), Voadores do Forró, Douglas do Forró e Limão com Mel



Segunda-feira, 7

Priscila Senna | Crédito: Reprodução/Instagram

- Everton Guerra (artista local), Banda Barbarizando (banda local), Luani e Vital, Rogério Som e Priscila Senna



Terça-feira, 8

Wallas Arrais | Crédito: Divulgação

- Mano Jory e Humberto Sales (artistas locais), Wallas Arrais, Luan Estilizado e Jonas Esticado



Quarta-feira, 9

Wesley Safadão | Crédito: Reprodução/Instagram

- Aynnã Oliveira e Gheo Rodriguez (artistas locais), Matheus Moraes, Nadson Ferinha e Safadão



Quinta-feira, 10

Simone Mendes | Crédito: Reprodução/Instagram

- Tempero Brasileiro/Gaby Lapenda (artistas locais), Vilões do Forró, Tarcísio do Acordeon e Simone Mendes



Serviço

Festa do Padroeiro de São Lourenço da Mata

De 1º a 10 de agosto, em polos da cidade

Acesso gratuito

