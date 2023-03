PE: projeto quer estabelecer R$ 200 mil como cachê máximo para artistas contratados pelo governo

A- A+

Um projeto de Lei apresentado à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) quer estabelecer o valor máximo para cachê de artistas contratados pela Administração Pública do Estado de Pernambuco. Esse teto seria de R$ 200 mil, segundo o texto da matéria, de autoria do deputado estadual Pastor Cleiton Collins e publicada na edição desta quarta-feira (22) do Diário Oficial do Estado.

O texto justifica que há em curso "um entrave econômico pós-pandemia que atingiu diretamente o poder aquisitivo da população e estagnou o investimento privado, desacelerando a geração de emprego e renda", bem como questiona a "moralidade no pagamento de verdadeiras fortunas em forma de cachês para artistas".

"Diante das dificuldades em todos os setores do país e com o caos instalado na saúde e educação de Pernambuco, entendemos que o pagamento de R$ 500 mil para um artista, retirados do erário estadual, nos faz discutir e sugerir diretrizes para uma melhor maneira de gerir os recursos públicos", diz Collins na justificativa. O deputado não explicou qual seria esse cachê de R$ 500 mil.

O deputado também cita a "disparidade quanto ao pagamento do artista local que recebe pouco incentivo" ao comparar os gastos com outros nomes mais conhecidos do cenário musical e que o Ministério do Turismo adota a mesma prática, inclusive com o mesmo valor.

O projeto será encaminhado às comissões da Alepe para eventual posterior sanção da governadora antes de se tornar lei.

Veja também

bbb 23 Fred Nicácio se incomoda com dinâmica do BBB 23: "Quero ir embora"