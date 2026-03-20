A- A+

desfecho "Peaky Blinders: O Homem Imortal" revela o destino de Tommy Shelby; saiba o final do personagem Filme marca a despedida de Cillian Murphy do papel vivido por ele em seis temporadas da série

“Peaky Blinders: O Homem Imortal” estreou na Netflix nesta sexta-feira (20). O filme derivado da série de sucesso marca a despedida de Cillian Murphy como o gângster Thomas Shelby.

O longa-metragem é ambientado em Birmingham, no Reino Unido, em 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial, o líder dos Peaky Blinders retorna de seu autoexílio para um acerto de contas definitivo.

Tom Harper, que dirigiu três episódios da primeira temporada do seriado, assume o comando do filme. O roteiro é assinado por Steven Knight, criador da série lançada há 13 anos e que contou com seis temporadas.



O filme traz estreias nos elenco, como o de Rebecca Ferguson, uma mulher de origem com ligação com o passado nômade de Shelby, e Tim Roth, que vive o vilão John Beckett. Barry Keoghan assume o papel de Duke, filho de Tommy, originalmente interpretado por Conrad Khan na série. Sophie Rundle e Stephen Graham estão entre os rostos já conhecidos pelo público do drama policial.



[Spoilers a seguir] Os fãs, no entanto, não contarão com o retorno de Paul Anderson, que interpretava Arthur Shelby. Logo nos minutos iniciais do filme, é explicado que o irmão do protagonista morreu em 1938.



A morte de Arthur não é a única do longa. A mais emblemática é da próprio Tommy Shelby, que encontra seu destino final após escapar da morte tantas vezes.



Bastante ferido após um confronto direto com Beckett, ele morre pelas mãos do próprio filho, que hesita em um primeiro momento, mas acaba atendendo o pedido do pai. Duke assume a liderança da gangue, o que pode indicar não um encerramento total, mas o início de um novo ciclo para os Peaky Blinders nas telas.

Veja também