STREAMING "Peaky Blinders: O Homem Imortal", filme que encerra história de Thomas Shelby, ganha trailer O longa, que está sendo produzido pela Netflix, tem estreia prevista para o dia 20 de março

O último capítulo da história de Thomas Shelby, o protagonista da série Peaky Blinders, ganhou o seu primeiro trailer nesta quinta-feira, 19. Em Peaky Blinders: O Homem Imortal, Cillian Murphy volta a dar vida ao líder da gangue após os acontecimentos da última temporada do seriado.

O desfecho da narrativa, no entanto, será contado por meio de um filme dirigido pelo cineasta Tom Harper e escrito por Steven Knight, o criador da série. O longa, que está sendo produzido pela Netflix, tem estreia prevista para o dia 20 de março e deve chegar simultaneamente aos cinemas e ao serviço de streaming.

Além de Murphy, outros atores do elenco original também retornam para a nova produção - Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Stephen Graham e Ian Peck. Ao lado deles, novos atores se juntam ao projeto - Rebecca Ferguson, Tim Roth, Jay Lycurgo e Barry Keoghan, que interpreta Duke Shelby, filho de Tommy.

Após os acontecimentos da sexta temporada, Tommy Shelby retorna à Birmingham em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial. Quebrando o próprio exílio voluntário, o líder da gangue se prepara para o acerto de contas mais violento de sua história. "Com o futuro da família e do país em jogo, ele precisa encarar os próprios demônios e decidir se vai confrontar seu legado ou destruir tudo", diz a sinopse.

Exibida entre 2013 e 2022, Peaky Blinders conta a história da família Shelby e sua atuação no mundo do crime inglês. Apesar de jamais ter sido indicado ao Emmy, a produção da BBC em parceria com a Netflix se tornou um fenômeno global graças ao streaming.



