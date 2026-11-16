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Cultura popular Peba Itinerante inicia quarta edição com exposição fotográfica e formativas gratuitas em Olinda Projeto que valoriza a ancestralidade africana e a identidade afro-brasileira chega ao Quilombo Urbano do Portão do Gelo da Nação Xambá, nesta quarta (18), e seguirá por dez comunidades quilombolas de Pernambuco e da Bahia

O Projeto Peba Itinerante – Afrobrasilidades de Pernambuco e Bahia anunciou sua nova etapa, tendo como primeira parada o Quilombo Urbano do Portão do Gelo da Nação Xambá, em Olinda (PE). A abertura oficial acontece nesta quarta-feira (18), às 19h, no próprio território quilombola, marcando o lançamento do projeto e a inauguração da exposição fotográfica composta por obras de 36 artistas visuais pernambucanos e baianos, que celebra a ancestralidade, a memória e a diversidade cultural afro-brasileira.



A mostra convida o público a fazer uma imersão nas histórias, nas lutas e nas celebrações dos povos originários e quilombolas, revelando a potência de seus saberes e modos de vida.

Programação

Este ano, o lançamento do projeto acontece em parceria com o Festival dos Quilombos que será realizado de 18 a 20 de novembro no local. Nos dias 19 e 20, a programação do PEBA inclui atividades formativas e educativas gratuitas e abertas ao público no Centro Cultural Xambá.



Na quinta (19), às 14h, será realizada uma oficina de contação de histórias voltada a estudantes de escolas públicas. Já na sexta (20), acontece uma oficina de fotografia com edição de imagem pelo celular, dividida em dois momentos: uma etapa teórica, a partir das 9hs, e uma atividade prática, à partir das 14hs, quando os participantes terão a oportunidade de produzir registros fotográficos de sua própria comunidade.

Em sua quarta edição, o Projeto presta uma homenagem ao fotógrafo pernambucano Paulinho Filizola, profissional com mais de 50 anos de carreira, reconhecido por seu trabalho documental e por sua contribuição à preservação da memória cultural de Pernambuco. Há mais de duas décadas, Filizola atua como fotógrafo oficial do Terreiro Xambá, registrando momentos, personagens, tradições e manifestações que ajudam a contar a história da comunidade.



Em seu acervo, Paulinho possui, catalogadas, mais de 70 mil imagens do terreiro. A honraria reconhece sua trajetória artística e a importância de seu olhar fotográfico para a valorização da cultura afro-brasileira e da memória da Nação Xambá.

De acordo com os idealizadores do projeto, o fotógrafo Sérgio Figueiredo, e a arte educadora Willy Amaral, a escolha da Nação Xambá para iniciar esta edição reforça o compromisso do projeto com o reconhecimento e a valorização dos territórios tradicionais, de suas histórias e de seus protagonistas. Reconhecida pela resistência e preservação de suas tradições afro-brasileiras, a comunidade representa um importante patrimônio cultural de Pernambuco.

Após a abertura e a realização das primeiras atividades em Olinda, o PEBA Itinerante dará continuidade à sua circulação em janeiro de 2027, percorrendo outras comunidades quilombolas de Pernambuco e da Bahia e ampliando o alcance de suas ações culturais e educativas nos dois estados.

Ao todo, serão contempladas dez comunidades quilombolas, cinco em cada estado. Em Pernambuco, além do Quilombo Urbano do Portão do Gelo da Nação Xambá, em Olinda, o projeto chegará às comunidades de São Lourenço, em Goiana; Sítio Águas Claras, em Triunfo; Catucá, em Camaragibe; e Ilha Massangano, em Petrolina. Na Bahia, serão contempladas as comunidades de Alagadiço, em Juazeiro; Serra Negra, em Palmeiras; Remanso, em Lençóis; São Francisco do Paraguaçu, em Cachoeira; e Acupe, em Santo Amaro.

Com a fotografia como principal instrumento de expressão, memória e afirmação identitária, o projeto promove exposições fotográficas nos territórios quilombolas, acompanhadas de oficinas de fotografia com edição em celular e sessões de contação de histórias para estudantes de escolas públicas. A proposta é aproximar a produção artística da realidade das comunidades, estimulando o protagonismo de seus moradores e valorizando suas referências culturais e ancestrais.

Nas oficinas, os participantes serão convidados a realizar ensaios fotográficos de suas próprias comunidades. Como resultado, cada localidade poderá contar com até 80 fotografias impressas, que serão distribuídas e permanecerão como registros da memória coletiva, contribuindo para a preservação da história e o fortalecimento da identidade cultural quilombola.

A programação também tem como compromisso a democratização do acesso à cultura e a inclusão. Todas as atividades serão gratuitas e contarão com intérpretes de Libras, tanto nas oficinas de fotografia quanto nas sessões de contação de histórias, garantindo melhores condições de participação para pessoas surdas. A produção também atuará em diálogo com as lideranças locais para definir os espaços mais adequados à realização das atividades, considerando as necessidades de acessibilidade de cada território.

O Peba Itinerante prevê alcançar aproximadamente 2.500 pessoas nas exposições e realizar um total de 30 atividades artísticas e educativas, sendo dez exposições fotográficas, dez oficinas de fotografia e dez sessões de contação de histórias. A estimativa inclui ainda a participação de até 150 pessoas nas oficinas de fotografia, outras 150 nas atividades de contação de histórias e a produção de até 800 novas imagens fotográficas impressas e distribuídas entre as comunidades participantes.

A curadoria desta edição é assinada por Rebeka Monita e a coordenação pedagógica é de Willy Amaral e Genivaldo Francisco. O projeto conta com incentivo da Lei Rouanet Nordeste e patrocínio do Banco do Nordeste. A realização é da Grão Fotografia, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Trajetória

O Projeto Peba possui uma trajetória de contribuição para a difusão da cultura afro-brasileira. Sua primeira edição também teve caráter itinerante e percorreu aproximadamente 3.200 quilômetros entre Pernambuco e Bahia, desenvolvendo atividades em oito municípios e envolvendo mais de 50 profissionais, entre artistas, técnicos, educadores e articuladores culturais.

Na segunda edição, realizada entre 2024 e 2025, na Caixa Cultural Recife, o projeto alcançou um marco expressivo: 107.662 visitantes em 70 dias de exposição, tornando-se a mostra de maior público da história da instituição. A programação contou também com shows, oficinas, visitas guiadas, rodas de conversa e lançamentos literários.

Agora, com uma nova proposta de circulação pelos territórios quilombolas, o PEBA amplia seu alcance e reafirma a importância da arte como ferramenta de valorização da ancestralidade, preservação da memória, combate ao racismo e fortalecimento das identidades afro-brasileiras. “Mais do que levar uma exposição às comunidades, o projeto busca reconhecer suas histórias, estimular a produção de imagens a partir do olhar de seus próprios moradores e deixar registros que contribuam para a preservação de suas memórias e tradições”, afirma Sérgio Figueiredo.

SERVIÇO:

4 edição do PEBA Itinerante – Afrobrasilidades de Pernambuco e Bahia

Homenageado: Paulinho Filizola – fotógrafo pernambucano

Local: Quilombo Urbano do Portão do Gelo da Nação Xambá – Olinda/PE

18 de novembro de 2026 (quarta-feira)

19h – Lançamento do projeto e abertura da exposição fotográfica.

19 de novembro de 2026 (quinta-feira)

14h – Contação de histórias para estudantes de escolas públicas.

Local: Centro Cultural Xambá.

20 de novembro de 2026 (sexta-feira)

Das 9h às 12 - Etapa teórica da oficina de fotografia com edição em celular.

Das 14h às 17h - Atividade prática da oficina de fotografia.

Local: Centro Cultural Xambá.

Entrada gratuita.

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