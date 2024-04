Peça ''Amantes do Teatro'', que transita pela história da dramaturgia, chega no Recife

A- A+

Narrando a história do teatro, a comédia dramática ''Amantes do Teatro'' chega ao Recife, em uma sessão única, neste sábado (13), às 20h, no Teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antônio. O espetáculo é estrelado por Ana Guasque, autora do texto e que também assina a direção, e Eduardo Mossri.



A peça teatral reúne fragmentos de textos clássicos, que foram reconhecidos em palcos ao redor do mundo e marcaram de forma atemporal o teatro e para imergir nesse cenário os dois atores encenam um espetáculo. A metalinguagem serve para compreender a passagem do tempo e conquistas humanas, mas também propõe uma reflexão para o público através das distintas personagens que a dupla interpreta.



A turnê de ''Amantes do Teatro'', passará por 15 cidades, onde serão apresentadas 39 sessões. O roteiro de Ana Guasque transita entre séculos da dramaturgia, com texto datado da Grécia Antiga, do Renascimento até os dias de hoje, referenciando autores como Moliére e Tchekhov.



Segundo a diretora e autora do espetáculo, ''Amantes do Teatro'' é uma comédia firmada nos alicerces históricos da cultura, ''os quais serão apresentados ao público de maneira descontraída e carinhosa, para cativar os corações com leveza e muito humor'', almeja Ana.

Em todas as praças haverá sessão com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Inclusão e formação

Como meio de promover a democratização do acesso à cultura, em cada cidade será realizada uma palestra com o tema “A História do Teatro” e entrega do texto do espetáculo em braile para bibliotecas acessíveis. E como contrapartida social, serão disponibilizadas cortesias para escolas públicas e instituições assistenciais. Ainda haverá a realização de um curso, com 40hs de duração, presencial e on line, com o título “Criando e Produzindo - Bases Técnicas e Criativas”. Para obter mais informações, basta escrever para [email protected].



Serviços

Amantes do Teatro – A Comédia

Quando: 13 de Abril, 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Sessão com libras e audiodescrição

Classificação: a partir de 12 anos

Cota de ingressos sociais Informações: 11.912685808 (whatsapp)

