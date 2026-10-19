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Teatro Peça com Marco Nanini é vaiada após ator pedir a retirada da intérprete de Libras Segundo relatos de espectadores, ator reclamou de sombra projetada pela profissional no palco; produtora reconheceu falha no planejamento da acessibilidade e pediu desculpas

O ator Marco Nanini, de 78 anos, foi alvo de vaias e protestos durante uma apresentação da peça "Fim de partida", em que ele é estrela do elenco, neste domingo (18), em Porto Alegre, após uma interrupção provocada por um problema envolvendo a interpretação em Libras.

Segundo relato do jornalista Roger Lerina e outros internautas que disseram estar na sessão, Nanini pediu que a intérprete deixasse o palco porque a iluminação sobre ela estaria projetando uma sombra que atrapalhava sua visão.

A sessão foi retomada sem o recurso de acessibilidade, provocando a reação de parte da plateia.

O episódio ocorreu cerca de dez minutos após o início da apresentação, no Teatro Simões Lopes Neto, no complexo Multipalco Eva Sopher.

Após a interrupção, a cortina foi parcialmente fechada enquanto técnicos do teatro, intérpretes e integrantes da produção tentavam encontrar uma solução. Sem que o problema fosse resolvido, a apresentação continuou sem a interpretação em Libras.

O jornalista Roger Lerina, que estava na sessão, relatou os acontecimentos e afirmou que o intervalo se prolongou até que a equipe de Libras deixasse o local.

Ele também publicou vídeos das vaias nas suas redes sociais. Segundo ele, uma representante do teatro informou ao público que o espetáculo seguiria sem tradução, por decisão da produção.

— As pessoas surdas saíram da sala e muitos ouvintes se recusaram também a permanecer. Em meio a vaias ainda mais intensas, protestos e xingamentos em cena aberta, a apresentação foi retomada. Sem acessibilidade — publicou Lerina.

Em outro trecho de seu relato, o jornalista afirmou que Nanini havia pedido a interrupção logo no começo do espetáculo porque a iluminação sobre a intérprete estaria projetando sombras que atrapalhariam sua visão. Lerina também chamou atenção para uma particularidade da montagem: o personagem interpretado pelo ator, Hamm, é cego e passa a maior parte da peça sentado em uma cadeira de rodas no texto de autoria do dramaturgo Samuel Beckett.

Produtora reconhece falha

Após o episódio, a Pequena Central de Produções Artísticas, empresa da qual Nanini é dono e responsável pela peça, divulgou uma nota de esclarecimento e reconheceu uma falha no planejamento da sessão, que havia sido anunciada com audiodescrição e interpretação em Libras.

Segundo a produtora, houve um problema de compatibilidade entre o posicionamento da intérprete e a iluminação do espetáculo.

A sessão foi interrompida para que a produção e a equipe da Fundação Theatro São Pedro tentassem solucionar a questão, mas não houve uma solução naquele momento.

— Reconhecemos que a produção falhou ao não verificar e garantir previamente as condições técnicas necessárias à realização da sessão com interpretação em Libras neste teatro. Assumimos inteira responsabilidade por essa falha e por suas consequências — afirmou a empresa em nota de esclarecimento.

A produtora também pediu desculpas ao público surdo prejudicado, às intérpretes e às demais pessoas envolvidas, afirmando que a acessibilidade faz parte de seu compromisso com o público e deve ser garantida no planejamento e na execução de cada apresentação.

Intérprete contesta versão sobre saída

Uma das profissionais que afirmou ter trabalhado na sessão, Victória Conceição, contestou nas redes sociais a versão de que a equipe de intérpretes teria decidido deixar o espetáculo.

— A equipe de intérpretes não decidiu se retirar. Fomos comunicadas que não haveria mais a possibilidade de continuar com a interpretação, a acessibilidade foi dispensada e, com isso, o público surdo foi mandado embora pra casa — escreveu.

Até o momento desta publicação, o ator não havia se pronunciado sobre o ocorrido em Porto Alegre.

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