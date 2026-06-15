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TEATRO Peça resgata legado de Jorge Laffond em temporada inédita na Caixa Cultural Recife Montagem que revisita a trajetória do artista para além de Vera Verão chega com debates e recursos de acessibilidade

A trajetória de Jorge Laffond ganha os palcos do Recife entre os dias 25 de junho e 4 de julho com a estreia local de "Jorge pra sempre Verão", espetáculo que toma fatos da vida do artista como ponto de partida para uma narrativa ficcional.

Em cartaz na Caixa Cultural Recife, a montagem propõe um olhar ampliado sobre a história do ator e humorista, reconhecido nacionalmente pela personagem Vera Verão, destacando aspectos de sua vida e carreira frequentemente eclipsados pela fama televisiva.

Depois de circular por diferentes cidades brasileiras, o trabalho desembarca pela primeira vez em Pernambuco. Os ingressos estarão disponíveis para compra a partir da próxima sexta (19), por meio da plataforma online da Caixa Cultural.

Além das apresentações, a programação inclui recursos de acessibilidade com tradução em Libras nas sessões realizadas aos sábados.

Também estão previstos encontros entre elenco, equipe artística e espectadores após as exibições dos dias 26 de junho e 3 de julho, criando um espaço para discussões sobre identidade, representatividade, memória e diversidade.



Com direção de Rodrigo França e atuação de Alexandre Mitre, Aline Mohamad e Aretha Sadick, a peça evita o formato tradicional de biografia. Em vez disso, utiliza a experiência de Laffond para abordar temas como discriminação racial, preconceito contra pessoas LGBTQIAPN+, pertencimento e apagamento histórico.

A origem do projeto está ligada a uma experiência pessoal da dramaturga Aline Mohamad. O texto surgiu a partir de uma carta escrita ao primo, morto aos 51 anos, e posteriormente transformou-se em sua primeira criação teatral, desenvolvida ao lado de Diego do Subúrbio.

“Um dia, ao voltar de uma festa onde me vi atraída por uma travesti, escrevi uma carta. Nela, um pedido de desculpas, uma redenção, uma luz nos diversos vínculos que eu tenho com meu primo Jorge Laffond. Enviei-a para alguns amigos e, ao acordar, li as respostas: você tem uma linda peça nas mãos. E assim percebi que a única forma de eu encontrar com meu primo seria através da arte”, relata a autora.

Para Rodrigo França, o espetáculo contribui para reposicionar a imagem de Laffond na memória cultural brasileira, evidenciando dimensões de sua trajetória que muitas vezes foram reduzidas a caricaturas.

“Estamos humanizando um dos maiores artistas deste país. Jorge Laffond passou por grandes dilemas na história da televisão brasileira e retrata o que é o país em relação à população negra e LGBTQIAPN+”, afirma o diretor.

A montagem revisita os obstáculos enfrentados pelo artista ao longo da carreira, mas também destaca sua inventividade, senso de humor e importância para a ampliação da representatividade na televisão.

Nascido no bairro de Laranjeiras e criado na Penha, ambos no Rio de Janeiro, Laffond formou-se em teatro pela UniRio e teve formação em dança afro e balé clássico. Sua presença marcante na cena artística o transformou em um dos rostos mais conhecidos da TV brasileira.

“Estamos falando de um homem negro retinto, afeminado, com mais de dois metros de altura e vestido de mulher na televisão brasileira. Nele havia mais do que talento; havia estratégia, inteligência e coragem”, observa França.

Ao revisitar essa história, "Jorge pra sempre Verão" também lança um olhar crítico sobre as persistentes estruturas de exclusão social no país.

Para o diretor, a arte pode funcionar como instrumento de reflexão e acolhimento.

“A plateia tem que sair com esperança. Jogamos duro, mas mostramos também o contraponto da violência. Jorge teve amigos, afeto, família e realizou uma contribuição extraordinária à cultura brasileira. O teatro não modifica sozinho uma estrutura social, mas pode provocar reflexões importantes”, conclui.

SERVIÇO

Espetáculo "Jorge pra Sempre Verão"

Quando: 25 a 27 de junho / 2 a 4 de julho de 2026 - às 19h30 (Sessões extras aos sábados, às 16h30)

*Bate-papo com a plateia: após apresentações dos dias 26 de junho e 3 de julho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes Caixa e casos previstos em lei) - vendas a partir do dia 19/06/26, ao meio-dia, no site da Caixa Cultural Recife

Informações: Site da Caixa Cultural | @caixaculturalrecife

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